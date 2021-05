La carenza di chip colpirà gli acquirenti di hardware IT per mesi o anni

La carenza di tutti i tipi di processori e di altri componenti potrebbe influire sulla disponibilità e sul prezzo dell’hardware IT per i prossimi 12-18 mesi, secondo i CEO delle principali società tecnologiche tra cui Intel, IBM, Extreme, Cisco e Juniper.

Il COVID-19 ha innescato un’esplosione della forza lavoro remota globale, che ha creato una straordinaria domanda di nuovo hardware. Ha anche forzato l’arresto degli impianti di produzione e il ritorno delle supply chain al loro stato pre-pandemico sarà un processo lungo, secondo i dirigenti e gli analisti del settore. Al di là della pandemia, un recente incendio in un grande impianto di chip in Giappone non ha certamente accelerato il processo.

“La carenza di semiconduttori avrà gravi conseguenze sulla catena di approvvigionamento e limiterà la produzione di molti tipi di apparecchiature elettroniche nel 2021” ha dichiarato Kanishka Chauhan, principale analista di ricerca di Gartner in un report di metà maggio sulla difficile situazione attuale. “Le fonderie stanno aumentando i prezzi dei wafer e, a loro volta, le società di chip stanno aumentando i prezzi dei dispositivi”.

La carenza ha prima influenzato la disponibilità di dispositivi come monitor e microcontrollori fabbricati su nodi legacy in fonderie da otto pollici, che hanno una fornitura limitata, ha affermato Chauha. Ciò si è ora esteso ad altri dispositivi e vi è carenza di substrati, materiali e test, che fanno tutti parte della catena di fornitura oltre alle fabbriche di chip. Si tratta di settori con flessibilità minima e scarsa capacità di investire in modo aggressivo con un breve preavviso, ha affermato Chauha.

Alcune industrie sono state particolarmente colpite da questa situazione. Ad esempio, si prevede che la carenza di chip costerà all’industria automobilistica globale 110 miliardi di entrate nel 2021. Questa previsione è aumentata dell’81,5% rispetto ai 60,6 miliardi stimati a gennaio, secondo la società di consulenza AlixPartners.

Quando finirà la carenza di chip?

A tal proposito, nel mondo IT c’è qualche controversia e non tutti la pensano nello stesso modo. La scorsa settimana il presidente di IBM Jim Whitehurst ha dichiarato alla BBC che potrebbero volerci un “paio d’anni” per risolvere completamente la carenza globale di semiconduttori. “C’è un grande ritardo tra il momento in cui viene sviluppata una tecnologia e il momento in cui i chip escono effettivamente dall’impianto di fabbricazione”, ha affermato Whitehurst.

Il nuovo CEO di Intel Pat Gelsinger ha fatto eco a questa previsione all’inizio dicendo che la carenza globale di semiconduttori probabilmente non sarà risolta per qualche altro anno. L’azienda sta ristrutturando alcune delle sue fabbriche per aumentare la produzione di chip destinati ai produttori di auto, ma ci vorranno diversi mesi prima che la situazione possa iniziare a migliorare.

Altri fornitori affermano che l’impatto maggiore durerà da altri sei mesi a un anno. Il CEO di Extreme Networks Ed Meyercord ha affermato durante i recenti risultati finanziari della società che la domanda sta attualmente superando l’offerta di alcuni prodotti, “dal momento che siamo alle prese con difficoltà produttive derivanti dalla carenza di chipset e di altri componenti”.

Il CEO di Cisco Chuck Robbins ha dichiarato alla BBC ad aprile: “Pensiamo di avere di fronte altri sei mesi per superare queste difficoltà nel breve termine. I fornitori si stano facendo in quattro e andrà sempre meglio nei prossimi 12-18 mesi”.

Il problema però potrebbe durare anche più a lungo. “La supply chain non è mai stata così difficoltosa nella storia di Arista”, ha detto agli analisti Jayshree Ullal, CEO di Arista, durante il recente briefing finanziario della società. “Per mettere tutto ciò in prospettiva, ora dobbiamo pianificare molti componenti con un tempo di consegna di 52 settimane”.

Il CFO di Juniper Networks, Ken Miller, ha detto agli analisti che le difficoltà di fornitura in corso probabilmente continueranno per un anno o più. “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri fornitori per migliorare ulteriormente la nostra resilienza e mitigare la disruption al di fuori del nostro controllo. Nonostante queste azioni, riteniamo che i tempi di consegna prolungati probabilmente persisteranno per i prossimi trimestri”, ha affermato Miller. “Sebbene la situazione sia dinamica, in questo momento riteniamo che avremo accesso a una fornitura di semiconduttori sufficiente per soddisfare le nostre previsioni finanziarie per l’intero anno”.

Secondo gli esperti, ricostruire la capacità produttiva dei semiconduttori non è per nulla un compito facile. “L’aumento della produzione di semiconduttori richiede tempo, perché i semiconduttori sono componenti incredibilmente complessi da realizzare. La produzione di un chip è uno dei processi di produzione più intensivi al mondo (se non il più intensivo), ad alta intensità di capitale e bisognoso di grandi investimenti in ricerca e sviluppo” ha scritto Falan Yinug, direttore della Semiconductor Industry Association. “La fabbricazione è estremamente complessa e richiede input e attrezzature altamente specializzati per ottenere la precisione necessaria su scala ridotta. Possono esserci fino a 1.400 fasi di processo nella produzione complessiva dei soli wafer”.

La produzione di un chip finito per un cliente può richiedere fino a 26 settimane perché la produzione di un wafer semiconduttore finito, nota come tempo di ciclo, richiede in media circa 12 settimane, ma può richiedere fino a 14-20 settimane per i processi avanzati. “Perfezionare il processo di fabbricazione di un chip per aumentare i rendimenti e i volumi di produzione richiede ancora molto più tempo, circa 24 settimane”, conclude Yinug.