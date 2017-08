Intel ha annunciato che i suoi processori “Coffee Lake” di ottava generazione saranno presentati il prossimo 21 agosto. Il lancio sarà trasmesso in livestream. I chip Coffee Lake di ottava generazione sono stati realizzati con una nuova versione della tecnologia a 14nm di Intel. Tale tecnologia è stata utilizzata anche per le architetture dei precedenti chip Broadwell, Skylake e Kaby Lake. Probabilmente saranno necessarie nuove schede madri per utilizzare i chip. In particolare, Intel afferma che, in alcune applicazioni, i chip Core di ottava generazione saranno fino al 30 per cento più veloci degli attuali processori Kaby Lake.

Oltre a questo, ufficialmente si sa ancora molto poco su Coffee Lake. Naturalmente la macchina dei rumors è attiva da tempo ed è diffusa l’ipotesi che Intel punti ad aumentare il numero dei core per combattere la minaccia di AMD Ryzen Threadripper.

Secondo alcune voci saranno presentati chip Core i3 a sei e quattro core. Se confermate, queste ipotesi spiegherebbero le aspettative di Intel per un salto di prestazioni così elevato, poiché aumentando il numero di core la performance di Coffee Lake potrebbero migliorare rapidamente.

Il lancio dei processori Core di ottava generazione sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Intel o tramite la newsroom interna alle 11 ET (le 17 in Italia) il 21 agosto. Gregory Bryant, vice presidente del Client Computing Group, discuterà prestazioni e dettagli sui chip, che secondo Intel saranno disponibili entro la fine di quest’anno.

Sarà una settimana intensa per Intel. Soli sette giorni dopo, il 28 agosto, arriverà sul mercato il primo chip Core i9, composto da 12 core, che dovrebbe aprire la competizione con le CPU high-end AMD Threadripper, che saranno disponibili dal 10 agosto.