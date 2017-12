Intel ha annunciato i nuovi processori Pentium e Celeron basati sulla piattaforma Gemini Lake, che andrà progressivamente a sostituire l’attuale Apollo Lake. Si tratta di SoC di fascia medio-bassa rivolti a laptop, desktop e 2-in-1 utilizzati prevalentemente per navigazione web, modifica di documenti, fotoritocco e streaming di contenuti multimediali.

Questi nuovi Pentium saranno caratterizzati dalla sigla Silver per differenziarli da quelli Gold basati su piattaforma Kaby Lake e già disponibili sul mercato. In tutto Intel ha annunciato sei processori che troveranno posto nei primi dispositivi già a partire dal primo trimestre del 2018.

Sul versante desktop troviamo il Pentium Silver J5005 e i Celeron J4105 e Celeron J4005, mentre su quello portatile (laptop e 2-in-1) Intel ha annunciato il Pentium Silver N5005 e i Celeron N4100 e Celeron N4000.

Come si può vedere nelle due slide qui sopra, si tratta di processori con 2 o 4 core a seconda del modello e con clock massimo di 2.8 GHz nel caso del Pentium Silver J5005, mentre le GPU integrate sono le Intel UHD Graphics 600 o 605 a seconda dei modelli.

Intel offrirà per la prima volta su processori Pentium e Celeron il Wi-Fi 802.11ac 2×2 con canali a 160 MHz e velocità Gigabit. Inoltre, i sistemi basati su processori Silver Intel Pentium e Intel Celeron potranno sfruttare la tecnologia di visualizzazione denominata Local Adaptive Contrast Enhancement (LACE), progettata per consentire di vedere chiaramente gli schermi anche all’esterno, in condizioni di luce brillante e intensa.