Intel: le novità hardware per la memorizzazione e l’elaborazione dei dati

Intel ha presentato ieri un nuovo portafoglio di soluzioni data-centriche costituito da processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione, soluzioni di memoria e di storage Intel Optane DC e tecnologie software e di piattaforma ottimizzate per aiutare i clienti ad estrarre più valore dai loro dati. Le nuove soluzioni per data center si rivolgono a una vasta gamma di casi d’uso nell’ambito del cloud computing, dell’infrastruttura di rete e delle applicazioni edge intelligenti e supportano i carichi di lavoro ad elevata crescita, inclusi quelli legati all’intelligenza artificiale e al 5G.

Si stima che oggi solo il 2% dei dati mondiali siano stati analizzati, lasciando inesplorata una grande opportunità per alimentare il business ed estrarre informazioni strategiche anche per la società. Intel è impegnata ad aiutare le imprese a creare valore da questi dati non sfruttati, grazie alla fornitura di un portafoglio di soluzioni data-centriche ottimizzate per spostare più velocemente i dati, memorizzarli e consentirne l’accesso in modo efficiente, oltre che elaborare tutte queste informazioni.

Arrivano i nuovi Xeon scalabili

Intel ha reso disponibili da oggi i processori scalabili Xeon di seconda generazione, che offrono una piattaforma con miglioramenti prestazionali evolutivi, inferenza per l’intelligenza artificiale, funzioni di rete, larghezza di banda della memoria persistente e sicurezza. Le caratteristiche principali includono:

Integrazione della tecnologia Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost), ottimizzata per accelerare i carichi di lavoro inferenziali dell’intelligenza artificiale come il riconoscimento delle immagini, il rilevamento di oggetti e la segmentazione delle immagini in ambienti data center, enterprise e di edge computing intelligente. Intel ha collaborato a lungo con i partner dell’ecosistema per ottimizzare i framework (TensorFlow, PyTorch, Caffe, MXNet e Paddle) e le applicazioni che traggono pieno vantaggio dalla tecnologia Intel DL Boost. Per facilitare l’implementazione, i clienti possono scegliere strumenti ottimizzati come OpenVINO.

Insieme all’introduzione dei processori scalabili Xeon di seconda generazione, Intel ha presentato diverse famiglie di processori ottimizzate per potenziare i carichi di lavoro che guidano le operazioni aziendali.

Processore Platinum Intel Xeon 9200 a 56 core e con 12 canali di memoria. Questo processore è progettato per offrire prestazioni e una larghezza di banda di memoria DDR elevate in un’ampia varietà di carichi di High-Performance Computing (HPC), applicazioni di intelligenza artificiale e infrastruttura ad alta densità.

Maggiore spazio di storage

La memoria e lo storage sono aspetti essenziali per l’esperienza di computing e con l’introduzione della memoria persistente Optane DC, combinata con le novità nelle famiglie di SSD Intel Optane e SSD Intel NAND 3D QLC, Intel consente alle aziende di eliminare i colli di bottiglia che limitano il flusso e l’immediata disponibilità dei dati ai fini della loro elaborazione.

Le più recenti soluzioni Intel di storage e di memoria disponibili da oggi includono:

Memoria persistente Intel Optane DC , che offre capacità di memoria rivoluzionarie a livello di storage alla piattaforma scalabile Intel Xeon.

Trasferimenti più veloci

La nuova serie di adattatori Intel Ethernet 800 con tecnologia Application Device Queue (ADQ), la cui produzione è prevista a partire da Q3 2019, è caratterizzata da velocità delle porte fino a 100 Gbps ed è destinata al trasferimento delle immense quantità di dati nei segmenti di mercati cloud, comunicazioni, storage ed enterprise. ADQ incrementa la prevedibilità dei tempi di risposta delle applicazioni riducendo al contempo la latenza delle applicazioni e migliorando il throughput.