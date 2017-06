Tramite Twitter Intel ha aggiornato sullo stato dei lavori per quanto riguarda Cannon Lake e Ice Lake, le sue prime architetture di CPU realizzate con processo produttivo a 10 nanometri. Per quanto riguarda Cannon Lake, Intel ha annunciato lo stato di on track, ovvero una produzione incanalata nelle tempistiche già annunciate in precedenza e quindi “in orario” sulla tabella di marcia.

Potremmo quindi aspettarci i primi esemplari di processori Cannon Lake nella seconda metà dell’anno (almeno per quanto riguarda le consegne ai partner), mentre per una produzione in più grandi volumi si parla di prima metà del 2018. I processori Cannon Lake dovrebbero trovare posto inizialmente in dispositivi 2-in-1, in laptop a basso consumo e in dispositivi mobile.

Passando invece alla famiglia Ice Lake, la seconda che Intel proporrà con processo produttivo a 10 nanometri, si parla ancora di una fase tape in, con la quale di indica il processo di design interno all’azienda dopo il quale un chip viene mandato presso la fabbrica per l’inizio dei primi test di produzione. In questo caso è più difficile ipotizzare tempistiche precise, ma dovremmo comunque vedere i primi esemplari nella seconda metà del 2018.

Ricordiamo infine che Intel non abbandonerà completamente i 14 nanometri. La famiglia di processori Coffee Lake (la quarta con questo processo produttivo) dovrebbe infatti essere annunciata ad agosto e si parla di un’ulteriore ottimizzazione dei consumi e di un aumento delle prestazioni di circa il 15% rispetto ai modelli della famiglia Kaby Lake.