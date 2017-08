Questa settimana Intel ha rilasciato i dettagli finali dei suoi microprocessori Core i9. Il primo dato che colpisce è che i chip di fascia alta AMD Threadripper sono più veloci, ma la competizione tra le due società è aperta.

La famiglia Intel Core X (chiamata anche Core i9) è stata annunciata con numerose e importanti omissioni, come le velocità di clock del Core i9-7920X a 12 core e superiori e il Thermal Design Power (TDP). Con gli annunci di ieri Intel ha dato tutte le informazioni sui suoi processori. Il Core i9-7920X a 12 core sarà lanciato il 28 agosto, mentre i chip Core i9 a 14, 16 e 18 core arriveranno il 25 settembre.

L’informazione forse più importante è la velocità dei chip Core i9. Era noto, come Intel ha inavvertitamente rivelato, che il suo Core i9-7920X a 12 core ha una velocità di 2.9 GHz – quindi è più lento rispetto ad AMD Threadripper. Ora sappiamo che ciò è vero anche per i restanti Core i9, ma vanno fatte le dovute precisazioni.

Ecco le specifiche dei chip Core i9 di fascia alta:

Core i9-7980XE (18 core, 36 thread): 2.6GHz; Boost da 4.2GHz a 4.4 GHz

Core i9-7960X (16 core, 32 thread): 2.8GHz; Boost da 4.2GHz a 4.4 GHz

Core i9-7940X 14 core, 28 thread): 3.1GHz; Boost da 4.3GHz a 4.4GHz

Core i9-7920X (12 core, 24 thread): 2.9-GHz; Boost da 4.3-GHz a 4.4GHz

Le velocità di boost si riferiscono sia alla tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 che 3.0 (quest’ultima è anche definita Intel Turbo Boost Max Technology 3.0). In questo caso, i numeri di boost si riferiscono alla più alta frequenza dual-core che può essere raggiunta.

Di seguito le specifiche della famiglia completa di processori Intel Core i9:

In sostanza, sia Intel che AMD possono rivendicare di avere il processore più veloce. Come dimostra il nostro grafico di confronto, qui sotto, le velocità di clock di Threadripper sono più alte, ma la velocità di boost di Intel raggiunge valori più alti rispetto a Threadripper. È importante notare che, mentre Threadripper consuma 180 watt, anche i più veloci Intel Core i9 hanno un TDP inferiore a 165 watt.

Va anche sottolineato che Intel non ha variato i prezzi, dando così un enorme vantaggio a AMD. Intel ritiene che i Core i9 supereranno Threadripper, e questo giustifica i prezzi più elevati? Al momento sembra di sì.

Adesso che sono note le velocità di clock dei chip Intel possiamo affermare che, sulla carta, i Core i9 sono più veloci in applicazioni con thread minimi, come il gaming tradizionale. Il Core i9 consumerà anche meno energia. Ma AMD è più competitiva sui prezzi in termini di core, ed è probabile che Threadripper raggiungerà i carichi multithread.

Siamo di fronte a una vera concorrenza, e la domanda “qual è il miglior processore” rimane aperta.