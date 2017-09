Sebbene manchino ancora dettagli ufficiali da parte di Intel sulla disponibilità e i prezzi dei primi Intel Core Coffee Lake di ottava generazione, è pressoché certo che il loro arrivo sul mercato avverrà a inizio ottobre, mentre per quanto riguarda i prezzi la situazione non è ancora così chiara.

Diversi store online europei infatti hanno riportato infatti nei giorni scorsi i prezzi dei modelli Core i3-8350K, Core i5-8600K e Core i7-8700K (i primi Coffee Lake per desktop attesi sul mercato), per poi rimuoverli subito dopo. Il “danno” però era già stato fatto e, facendo una media tra i vari store, i prezzi dovrebbero essere rispettivamente di 199, 299 e 419 euro.

Se queste cifre fossero confermate da Intel, renderebbero i primi Coffee Lake più costosi rispetto ai corrispettivi e attuali modelli Kaby Lake di settima generazione. Ciò però non suonerebbe come una novità visto il maggior numero di core rispetto ai SoC Kaby Lake (sei per l’i5 e l’i7 e quattro per l’i3), anche se un abbassamento dei prezzi li renderebbe sicuramente processori più attraenti vista la spietata concorrenza di AMD con i suoi Ryzen.

Non resta comunque che attendere un comunicato ufficiale da parte di Intel, ricordando nel frattempo che i processori Coffee Lake necessiteranno di nuove schede madri caratterizzate da un chipset della serie Z300, con il produttore taiwanese ASRock che ne ha già annunciate sei con chipset Z370.