Intel ha affermato che le sue prossime CPU desktop Raptor Lake di 13a generazione raggiungeranno i 6 GHz. Questo boost di velocità è stato rivelato in un evento stampa presso il famoso centro di progettazione Intel di Haifa (Israele) e anche se gran parte del briefing dell’evento è sotto embargo in vista del lancio delle CPU entro la fine dell’anno, i funzionari di Intel hanno confermato alcune caratteristiche salienti dei nuovi processori che sono state raccolte da Paul Alcorn di Tom’s Hardware. Alcorn riferisce che i Raptor Lake di 13a generazione porteranno a un incremento del 15% nelle prestazioni a thread singolo e del 41% nelle prestazioni multi-thread utilizzando la suite di test SPECintrate_2017.

Perché i 6GHz sono importanti

La notizia del clock a 6 GHz degli Intel Raptor Lake arriva due settimane dopo l’annuncio di AMD relativo ai suoi nuovi chip Ryzen 7000 capaci di arrivare fino a 5,7 GHz. Mentre entrambe le CPU operano essenzialmente su scale diverse a causa dei limiti di potenza e termici, nonché dei design dei core interni, le velocità di clock influenzano ancora in gran parte i consumatori. E anche se c’è solo una differenza del 5,7% tra il miglior Ryzen 7000 di AMD e il miglior chip di 13a generazione di Intel, vedere una cifra tonda come 6 GHz sarà più importante per i consumatori. Intel ha anche mostrato un overclock delle nuove CPU con azoto liquido grazie al quale si sono toccati gli 8GHz, ma si tratta di un risultato molto meno significativo per gli utenti consumer.

Sebbene Intel punterà sicuramente molto in fase di marketing sui 6 GHz, non è ancora chiaro se questo risultato sarà limitato a una versione speciale del chip. Chip che, secondo alcuni osservatori, rappresenta per Intel una sorta di piano di emergenza. Raptor Lake, il cui sviluppo è cominciato due anni fa, esisterebbe in pratica solo perché Meteor Lake non sarebbe stato pronto in tempo. Meteor Lake è la famiglia di CPU di prossima generazione di Intel che segnerà per il colosso americano l’abbandono dei chip “monolitici” a favore di un design multi-chip simile ai Lego. Inutile dire che Meteor Lake rappresenta un importantissimo cambiamento per Intel quando sbarcherà sul mercato nel corso del prossimo anno.

E un cambiamento così grande è probabilmente il motivo per cui la società ha deciso che avrebbe avuto bisogno di un piano di emergenza nel caso in cui lo sviluppo di Meteor Lake sarebbe dovuto andare incontro a ritardi. I processori Raptor Lake saranno in gran parte compatibili con l’attuale infrastruttura delle schede madri per le CPU Alder Lake 600 di 12esima generazione e, come già accennato, la oro uscita è prevista entro la fine di quest’anno, mentre le vendite degli AMD Ryzen 7000 partiranno il 27 settembre.