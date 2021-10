Le CPU che ufficialmente possono eseguire Windows 11

Un nuovo sistema operativo incompatibile con l’hardware precedente: pensereste che sia il lancio di una nuova versione di MacOS, giusto? Non questa volta. Gli utenti di Windows sono ora nella stessa barca dei fan di Apple visto che Microsoft ha reso la compatibilità hardware di Windows 11 molto più rigorosa.

A differenza delle generazioni precedenti del sistema operativo, Windows 11 richiede requisiti di sicurezza più severi, come la presenza di un Trusted Platform Module 2.0 e la possibilità di utilizzare Secure Boot. Funziona anche solo su processori specifici che sono stati approvati per la prossima era di Windows.

Se volete sapere se il vostro chip Intel o AMD è tra quelli approvati da Microsoft, qui sotto vi proponiamo la lista aggiornata. Il vostro processore non è tra questi? Potete comunque installare Windows 11 su un PC non supportato, ma tenete presente che in questo modo non potrete ricevere gli aggiornamenti di Windows 11, compresi quelli di sicurezza.

CPU Intel compatibili con Windows 11

Al momento, i processori Intel compatibili con Windows 11 risalgono a metà 2017 e non prima e si parla quindi delle CPU di ottava generazione e oltre. Microsoft propone sul proprio sito l’elenco completo, che include chip Pentium, Celeron e Xeon. Per facilitarvi la lettura, abbiamo selezionato alcuni dei principali processori consumer mainstream di ogni generazione.

Intel 8th generation (Coffee Lake, Whiskey Lake, Amber Lake)

Desktop

Core i3-8100

Core i5-8400

Core i5-8600

Core i5-8600K

Core i7-8700

Core i7-8700K

Core i7-8086K

Mobile

Core m3-8100Y

Core i5-8200Y

Core i3-8130U

Core i3-8145U

Core i3-8100H

Core i5-8250U

Core i5-8250U

Core i5-8400H

Core i7-8650U

Core i7-8665U

Core i7-8750H

Intel 9th generation (Coffee Lake Refresh)

Desktop

Core i3-9100

Core i5-9400

Core i5-9600

Core i5-9600K

Core i7-9700

Core i7-9700K

Core i9-9900

Core i9-9900K

Intel 10th generation (Comet Lake, Ice Lake, Amber Lake, Cascade Lake)

Desktop

Core i3-10100

Core i5-10400

Core i5-10600

Core i5-10600K

Core i7-10700

Core i7-10700K

Core i9-10900

Core i9-10900K

Mobile

Core i3-10100Y

Core i3-10100U

Core i5-10210U

Core i5-10200H

Core i5-10400H

Core i7-10510U

Core i7-10710U

Core i7-10750H

Core i7-10850H

Core i9-10980HK

Core X (Enthusiast Desktop)

Core i9-10900X

Core i9-10920X

Core i9-10940X

Core i9-10980XE

Intel 11th generation (Tiger Lake, Rocket Lake)

Desktop

Core i3-11100

Core i5-11400

Core i5-11600

Core i5-11600K

Core i7-11700

Core i7-11700K

Core i9-11900

Core i9-11900K

Mobile

Core i3-1115G4

Core i5-1135G7

Core i5-11300H

Core i7-1165G7

Core i7-1185G7

Core i7-11375H

CPU AMD compatibili con Windows 11

Attualmente, i processori AMD approvati per Windows 11 risalgono al 2018. Per la maggior parte dei casi tale scelta copre CPU Ryzen (Zen+) di seconda generazione e oltre. Microsoft offre l’elenco completo sul suo sito, che include i chip Athlon ed Epyc. Per facilitarvi la lettura, abbiamo selezionato alcuni dei principali processori consumer mainstream di ogni generazione. Abbiamo trovato alcune curiose omissioni nell’elenco di Microsoft. Al momento della pubblicazione, mancavano infatti il 3300X, il 4600HS e il 5900H.

AMD Ryzen 2000 series (Zen+)

Desktop

Ryzen 3 2300X

Ryzen 5 2600

Ryzen 7 2700

Ryzen 7 2700X

Ryzen Threadripper 2920X

Ryzen Threadripper 2950X

Ryzen Threadripper 2970WX

Ryzen Threadripper 2990X

AMD Ryzen 3000 series (Zen 2, Zen+)

Desktop

Ryzen 3 3100

Ryzen 5 3600

Ryzen 7 3700X

Ryzen 9 3900

Ryzen 9 3900X

Ryzen 9 3950X

Ryzen Threadripper 3960X

Ryzen Threadripper 3970X

Ryzen Threadripper 3990X

Ryzen Threadripper 3995WX

Ryzen 3 3200G*

Ryzen 5 3400G*

Mobile

Ryzen 3 3300U

Ryzen 5 3500U

Ryzen 5 3550H

Ryzen 7 3700U

Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen 4000 series (Zen 2)

Desktop

Ryzen 3 4300G

Ryzen 5 4600G

Ryzen 7 4700G

Mobile

Ryzen 3 4300U

Ryzen 5 4500U

Ryzen 5 4600H

Ryzen 7 4700U

Ryzen 7 4800HS

Ryzen 7 4800H

Ryzen 9 4900HS

Ryzen 9 4900H

AMD Ryzen 5000 series (Zen 3)

Desktop

Ryzen 5 5600X

Ryzen 7 5800X

Ryzen 9 5900X

Ryzen 9 5950X

Mobile

Ryzen 3 5400U

Ryzen 5 5600U

Ryzen 5 5600HS

Ryzen 5 5600H

Ryzen 7 5800U

Ryzen 7 5800HS

Ryzen 7 5800H

Ryzen 9 5900HS

Ryzen 9 5900HX

Ryzen 9 5980HS

Ryzen 9 5980HX