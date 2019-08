AMD Epyc 2: l’ecosistema dei partner è pronto per la rivoluzione del datacenter

La nuova famiglia di processori per server AMD Epyc 2 promette un raddoppio delle performance rispetto alla precedente generazione

AMD ha presentato la nuova famiglia di processori Epyc 2, che promettono prestazioni record per i moderni datacenter. Affiancata da partner e clienti, la società ha annunciato le novità della serie Epyc 7002, progettata per sostenere i carichi di lavoro di datacenter, cloud e calcolo ad alte prestazioni (HPC).

“Abbiamo fissato un nuovo standard per il moderno datacenter con il lancio dei nostri processori Epyc AMD di seconda generazione, che offrono prestazioni da record e un costo totale di proprietà significativamente inferiore su un’ampia gamma di carichi di lavoro”, ha dichiarato Lisa Su, presidente e CEO di AMD. “L’adozione dei nostri nuovi processori per server sta accelerando con nuovi clienti enterprise, cloud e HPC che scelgono i processori Epyc per soddisfare le loro esigenze di elaborazione sempre più esigenti”.

I processori AMD Epyc serie 7002 presentano fino a 64 core “Zen 2” realizzati con la più avanzata tecnologia di processo a 7 nanometri. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, i processori forniscono fino al 23% in più di istruzioni per clock (IPC) per core sui carichi di lavoro del server e fino a 4 volte più cache L3 rispetto alla generazione precedente, lanciata nel 2017.

Grazie all’Infinity Architecture di AMD, su cui sono basati, i processori spingono oltre i limiti delle capacità di calcolo dell’architettura x86, offrendo nuovi livelli di performance e scalabilità per applicazioni HPC. Per fare alcuni esempi, il CTO Raghu Nambiar ha citato “ricerca scientifica, sanità pubblica, modelli per lo studio del clima, esplorazioni nel settore Oil&Gas”.

Un elemento fondamentale della nuova architettura di AMD è la sicurezza, garantita sia dal sottosistema integrato a livello hardware che da funzionalità avanzate come Secure Memory Encryption e Secure Encrypted Virtualization, che aiutano i clienti a proteggere le loro risorse e dati più importanti.

Oltre ad aver battuto 80 record mondiali di performance, i processori Epyc 7002 offrono il doppio delle performance rispetto alla generazione precedente e, secondo le stime di AMD, un risparmio tra il 25% e il 50% sul TCO rispetto alle offerte dei competitor.

In occasione dell’evento diversi partner, tra i quali Google, HPE, Lenovo, Microsoft e Twitter, hanno annunciato nuove implementazioni e l’immediata disponibilità di nuove piattaforme basata sui processori AMD Epyc di seconda generazione.