L’attesa è finita. In occasione dell’evento #BeForTheGame, che ha preceduto l’apertura della Gamescom di Colonia, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha presentato con orgoglio le tanto attese GeForce RTX 2080 e GeForce RTX 2080 Ti basate sulla nuova architettura Turing dell’azienda.

Le schede grafiche sono dotate di tensore dedicato e core RT per accelerare il ray-tracing in tempo reale, il Santo Graal della grafica per il gaming, e una potenza visiva sufficiente per alimentare display 4K G-Sync HDR. Sono inoltre dotate di una connessione VirtualLink VR all’avanguardia e di una connessione SLI più rapida, chiamata NVLink.

Le nuove GeForce RTX promettono prestazioni rivoluzionarie nel ray-tracing in tempo reale e rappresentano il futuro del gaming; naturalmente, non costano poco. La GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition da 999 dollari supera la precedente GTX 1080 Ti, mentre la GeForce RTX 2080 da 699 dollari va oltre le precedenti generazioni nelle operazioni di ray tracing in tempo reale. Questo li rende tra le prime GPU consumer in grado di stare al passo con i nuovissimi monitor HDR 4K G-Sync da 2mila dollari di Nvidia, l’Acer Predator X27 e l’Asus ROG Swift PG27UQ. In precedenza, solo la GTX 1080 Ti e l’hardware di classe Titan potevano supportare questo tipo di display. Nvidia ha anche annunciato una GeForce RTX 2070 da 499 dollari.

Le GPU GeForce RTX 2070, 2080 e 2080 Ti non saranno disponibili fino al 20 settembre, ma diversi produttori hanno già annunciato hardware basato sulle nuove schede Nvidia. Ecco quanto presentato finora.

HP Omen Obelisk

HP ha annunciato una nuova versione di Omen Obelisk, che sarà uno dei primi PC con le nuove schede RTX di Nvidia.

Omen è caratterizzato da una finestra in vetro temperato e dall’illuminazione RGB. Obelisk sarà disponibile nelle due opzioni AMD Ryzen e Intel Core.

Alienware Aurora e Area 51

Alienware ha dichiarato che le GPu di nuova generazione di Nvidia saranno installate nei suoi desktop Alienware Aurora e Area 51.

Come il PC Omen, Aurora è basato su una scheda madre MicroATX. Il prezzo base di Aurora sarà di 899 dollari, ma riteniamo che non sarà la configurazione con una GeForce RTX all’interno. Alienware non ha fornito ulteriori informazioni su Area 51.

Acer Predator

Anche Acer è salita sul carro delle GeForce RTX, che saranno integrate nelle serie Orion 3000 e Orion 5000. Probabilmente la serie più adatta alle GeForce RTX sarà la Orion 9000.

L’Orion 9000 è il fiore all’occhiello dell’azienda. Il PC può essere configurato con un Core i9-7980XE a 18 core e raffreddamento a liquido. Come l’Omen Obelisk, il dispositivo include molte finestre, ma racchiuse in una gabbia metallica per ridurre le interferenze elettromagnetiche.

Il Predator Orion 9000 è così grande che Acer ha deciso di integrare ruote posteriori e una maniglia nella parte superiore.