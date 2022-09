Fino ad ora, lo standard USB4 corrispondeva a Thunderbolt in termini di larghezza di banda. Ora si è posto su un altro livello con USB4 versione 2.0. L’USB Promoter Group ha annunciato nei giorni scorsi USB4 questa nuova specifica, che consentirà di trasferire dati fino a 80 Gbps tramite il connettore USB-C comunemente utilizzato su PC e smartphone. Lo standard sarà retrocompatibile con USB4 versione 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3, ma non con USB 1.0 o Thunderbolt 4.

L’USB Promoter Group ha affermato che il nuovo standard sarà pubblicato a novembre, il che significa che i primi prodotti dovrebbero debuttare nel 2023. Fino ad ora, USB e Thunderbolt hanno sostanzialmente coesistito in mondi paralleli. A causa di problemi di licenza poco comprensibili all’utente finale, i laptop basati su processori Intel hanno utilizzato una porta Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4, mentre i laptop con processori AMD Ryzen hanno utilizzato USB4. Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 e USB4 1.0 erano più o meno equivalenti. Ora, con l’aumento della larghezza di banda, le piattaforme Ryzen potrebbero avere un improvviso e sostanziale aumento della larghezza di banda nel trasferimento dati.

L’aumento non sarà però semplice come scaricare e applicare una patch o un aggiornamento del firmware. Il SoC Ryzen di AMD dovrà infatti essere progettato specificamente per soddisfare il nuovo standard, cosa che non accadrà dall’oggi al domani. Niente, comunque, impedisce a Intel di adottare USB 4 versione 2.0.

Tuttavia, la larghezza di banda aggiuntiva diventa critica se si considerano le docking station esterne. La differenza di larghezza di banda consentirà a USB4 2.0 di connettersi a display a risoluzione più elevata con un refresh-rate superiore ai 60 Hz convenzionali, cosa che molto probabilmente si tradurrà in un vantaggio per i gamer e i creatori di contenuti, ma non per la produttività “media”. Tuttavia, la larghezza di banda aggiunta dovrebbe consentire il collegamento a un terzo monitor 4K anziché i due attualmente supportati. E per alcuni utenti ciò farà la differenza.

Ecco, più nel dettaglio, come si scompone la specifica USB4 versione 2: