Sia che lavoriate per una start-up o una grande azienda o che perseguiate un vostro progetto, è certo che il lavoro a distanza e fuori ufficio si sta sempre più diffondendo in diversi settori.

Avere un’adeguata infrastruttura che vi permetta di lavorare quando siete fuori sede è fondamentale per relazionarsi con clienti e colleghi ma anche per portare avanti con successo la propria attività, motivo per cui sempre più persone desiderano avere a disposizione dispositivi di lavoro che siano convenienti e portatili. Ad esempio, si pensi a tutte quelle figure professionali che operano in continuo movimento come il personale medico, i rappresentati commerciali o ancora coloro che lavorano nella logistica e nel settore edile.

Grazie alla possibilità di stampare sia online che offline, i modelli Canon PIXMA TR150 e PIXMA TR150 dotata di batteria offrono un’esperienza di lavoro ottimale a coloro che hanno bisogno di avere a portata di mano i documenti di lavoro anche quando sono fuori ufficio, oltre che di un prodotto robusto, che offra connessione wireless, qualità, semplicità d’uso e, soprattutto, portabilità.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Solidità e sicurezza

L’assenza di uffici fisici e il maggior utilizzo di spazi condivisi, comportano pericoli alla sicurezza per chi lavora a distanza. Gli spazi pubblici non sono sorvegliati, spesso sono oggetto di furti e richiedono una maggiore attenzione, il che può essere fonte di distrazione per il proprio lavoro. Scegliere una stampante Canon PIXMA TR150 caratterizzata da un design robusto e resistente ai graffi e dotata di uno slot di blocco antifurto per fissare il dispositivo in postazioni temporanee, permette di lavorare in modo sicuro in tutti i luoghi di passaggio.

Connessione wireless

Chi lavora a distanza deve poter stampare in modalità wireless da qualsiasi smartphone, tablet o computer portatile tramite una qualsiasi app per iOS e Android o direttamente da PDF tramite file ed e-mail. È essenziale disporre di una stampante compatibile e sempre connessa, ecco perché i modelli PIXMA TR150 sono ideali per lavorare mentre si è fuori sede, offrendo supporto per entrambe le bande wireless a 2,4 GHz che a 5 GHz ed essendo dotati di funzionalità wireless dirette per consentire agli utenti di connettersi e stampare senza la necessità di un router. Oltre a essere compatibili anche con Mopria e AirPrint, i modelli PIXMA TR150 permettono di stampare documenti archiviati su account cloud come Google Drive e Evernote, direttamente dall’app Canon PRINT tramite PIXMA Cloud Link.

Qualora fosse necessario, è possibile disabilitare via software di gestione le funzioni di stampa tramite Wi-Fi e/o Cloud in maniera permanente e non riattivabile dall’ interfaccia della stampante stessa.

Qualità senza compromessi

Considerando che la praticità offerta dalla velocità di stampa è più che auspicabile, ciò che rischia di essere compromessa quando si è fuori sede è la qualità. L’inchiostro ibrido con nero a pigmenti, permette di ottenere testi nitidi anche a caratteri di stampa molto piccoli, mentre gli inchiostri a colori a base colorante producono stampe fotografiche vivide e dai colori fedeli, che possono durare anche 100 anni grazie alla tecnologia ChromaLife. PIXMA TR150 offre grafica, immagini e testo di alta qualità; che si tratti di presentazioni, grafici e diagrammi, contratti legali o foto questa stampante permette di ottenere stampe senza bordi fino al formato A4. Il modello TR150 dotato di batteria può produrre rapidamente fino a 330 stampe con una singola carica.

Semplicità di utilizzo e più efficienza

In passato, si è dovuto scendere a compromessi per quanto riguarda l’interfaccia utente delle stampanti portatili, questo per poter offrire un design compatto e leggero. Oggi, ciò non è più possibile poiché chi lavora a distanza deve svolgere attività sempre più complesse, quindi efficienza e semplicità d’uso diventano elementi essenziali. Per le stampe rapide, è possibile memorizzare fino a cinque modelli personalizzati pre-salvati che possono essere stampati direttamente dalla PIXMA TR150 per un’efficienza ottimale4, grazie allo schermo OLED mono da 1,44″ ad alta risoluzione, che permette di visualizzare in tempo reale i livelli di inchiostro nonché la durata residua della batteria per una facile navigazione e completa visibilità.

Massima portabilità

Il mondo del lavoro si sta rapidamente evolvendo e diventando sempre più dinamico, in movimento. Un dispositivo portatile deve avere diverse funzionalità per essere il valido sostituto di una stampante fissa, ma il vero valore risiede proprio nella sua portabilità. PIXMA TR150 è una stampante leggera e compatta che si adatta perfettamente alla maggior parte dei supporti standard e, grazie al modello dotato di batteria opzionale, è in grado di produrre oltre 300 stampe con una singola carica completa. Inoltre, è possibile ricaricare la stampante quando non è in uso tramite un caricabatterie da auto compatibile o un power bank portatile.

Le nuove PIXMA TR150 e PIXMA TR150 dotata di batteria di Canon, sono dunque ideali per il lavoratore moderno quasi sempre fuori sede. Un elemento chiave del lavoro del futuro, versatile e in movimento.