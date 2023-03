La “sicurezza dinamica” di HP impedisce di utilizzare inchiostro di terze parti con le stampanti del produttore americano. Sebbene HP lo faccia per “proteggere la qualità dell’esperienza del cliente”, la possibilità di acquistare cartucce non HP più economiche può farvi risparmiare. Per fortuna è ancora possibile utilizzare cartucce di terze parti con alcune stampanti HP e di seguito vi spieghiamo come fare.

HP ha iniziato a vietare l’uso di inchiostro per stampanti non autorizzato nel 2016 con un aggiornamento del firmware che impediva l’uso di inchiostro di terze parti. Questo non ha impedito ai consumatori di indignarsi per il fatto di non poter fare ciò che vogliono con le stampanti che hanno acquistato e di acquistare cartucce d’inchiostro di terze parti che desiderano utilizzare.

La scorsa settimana, l’argomento della sicurezza dinamica di HP è tornato a galla quando alcuni utenti di Reddit hanno scoperto (o riscoperto) il fatto che HP utilizza una sorta di gestione dei diritti digitali (DRM) sulle sue stampanti per identificare le cartucce d’inchiostro autentiche e impedire l’uso di quelle non autorizzate. Ars Technica ha poi sottolineato che HP sta attualmente affrontando una causa collettiva per questo problema, con i consumatori cercano di impedire legalmente ad HP di bloccare le cartucce di terze parti. HP sostiene che lo sta facendo per il vostro bene, ma ammette anche che sta cercando di “proteggere” la propria tecnologia.

“Lo scopo della funzione di sicurezza dinamica è quello di proteggere le innovazioni e la proprietà intellettuale di HP, mantenere l’integrità dei nostri sistemi di stampa, garantire la migliore esperienza di stampa per i clienti e proteggere i clienti da cartucce d’inchiostro contraffatte e di terze parti che non contengono un chip di sicurezza originale HP e che violano la proprietà intellettuale di HP”, si legge nel comunicato di HP.

Il produttore americano ha stilato un elenco con alcune stampanti che possono essere aggiornate tramite un apposito firmware per eliminare il blocco dell’inchiostro di terze parti. Questi modelli rientrano in due categorie: stampanti la cui funzione di sicurezza dinamica può essere disattivata e stampanti la cui funzione di sicurezza dinamica è permanente.

Stampanti HP con sicurezza dinamica disattivabile: HP , 6820, OfficeJet Pro 6230, 6830, 8610, 8620, 8630, 8640, 8660, X451dn/dw, X476dn/dw, X551dw e X576dw.

HP , 6820, OfficeJet Pro 6230, 6830, 8610, 8620, 8630, 8640, 8660, X451dn/dw, X476dn/dw, X551dw e X576dw. Stampanti HP con sicurezza dinamica che può essere disattivata in base alla data di produzione: Stampanti HP Officejet Pro 6970, 7740, 8210, 8700, Officejet 6950, PageWide 300, 400 e 500. La chiave è la data di produzione. Se la stampante è stata prodotta prima del 1° dicembre 2016, la sicurezza dinamica può essere disattivata tramite un aggiornamento del firmware. Se invece la stampante è stata prodotta dopo tale data, la sicurezza dinamica non può essere disattivata.

Sfortunatamente, restano ancora molte altre stampanti HP che non consentono di utilizzare la soluzione del firmware e HP non specifica a quali modelli si riferisca. Per eliminare il blocco delle cartucce di terze parti imposto da HP, bisogna visitare la pagina di download del software e dei driver della stampante. Lì troverete le istruzioni per aggiornare il firmware della stampante. Una volta completato l’aggiornamento, HP afferma che si potrà utilizzare l’inchiostro di terze parti con quella stampante. Tuttavia, HP non si assume la responsabilità del funzionamento o meno del processo. “Se la cartuccia continua a non funzionare dopo aver rimosso la funzione, è probabile che la cartuccia sia difettosa e che debba essere restituita al rivenditore”.