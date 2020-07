Intel Thunderbolt 4: stessa velocità ma più funzionalità

Thunderbolt 4, la nuova generazione della soluzione universale di connettività via cavo di Intel, offre requisiti minimi di prestazione più elevati, maggiori funzionalità e conformità alle specifiche USB4.

Intel ha annunciato i dettagli su Thunderbolt 4, la nuova generazione della soluzione universale di connettività via cavo dell’azienda che offre requisiti minimi di prestazione più elevati, maggiori funzionalità e conformità alle specifiche USB4. Per la prima volta Thunderbolt 4 offrirà dock con un massimo di quattro porte Thunderbolt e cavi universali lunghi fino a 2 metri. Intel ha inoltre annunciato il controller Thunderbolt 4 serie JHL8x40, compatibile con le centinaia di milioni di PC e accessori Thunderbolt 3 già disponibili.

Thunderbolt 4, che per la prima volta nella storia dello standard potrà essere implementato anche su piattaforme con processore AMD o soluzioni ARM (come ad esempio i futuri Apple Silicon), potenzia ulteriormente le caratteristiche di Thunderbolt 3, offrendo sempre 40 Gb/s di velocità e una singola connessione per il passaggio di dati, video e alimentazione. Si tratta della versione di Thunderbolt più completa a oggi disponibile, conforme alla più ampia serie di specifiche standard di settore (tra cui USB4, DisplayPort e PCI Express) e pienamente compatibile con le precedenti generazioni di prodotti Thunderbolt e USB.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

I requisiti per la certificazione Thunderbolt 4 includono:

Video: Supporto di due display 4K o un display 8K

Dati: PCIe a 32 Gbps per velocità di storage fino a 3.000 MB/s

Supporto di dock con quattro porte Thunderbolt 4

Ricarica PC su almeno una porta del computer.

Risveglio del computer al tocco della tastiera o del mouse quando il PC è connesso a un dock Thunderbolt

Protezione del DMA (accesso diretto alla memoria) basata su Intel VT-d necessaria per aiutare a prevenire attacchi DMA fisici.

I primi computer e accessori con porte Thunderbolt 4 sono previsti per quest’anno, compresi i PC portatili sviluppati nell’ambito del programma di innovazione di Intel con nome in codice Project Athena. Il prossimo anno saranno invece disponibili i controller host Maple Ridge JHL8540 e JHL8340 destinati all’integrazione di Thunderbolt 4 come soluzione esterna, mentre il controller Goshen Ridge JHL8440 sarà utilizzato nelle docking e negli accessori.