Come già accennato nello speciale di ieri, quella del CES 2023 di Las Vegas si è rivelata una vetrina importante anche per l’hardware PC, tra nuovi processori, nuovi laptop, nuovi monitor e nuove periferiche che si preparano a monopolizzare il 2023 con una ventata di nuova tecnologia. Ecco quelli che a nostro avviso sono stati gli annunci più particolari e interessanti.

Acer eKinekt BD 3 Bike Desk

L’eKinekt BD 3 Bike Desk di Acer trasforma l’energia cinetica della vostra pedalata in energia elettrica per ricaricare i vostri dispositivi. La companion app tiene traccia di informazioni come la distanza percorsa, le calorie bruciate e così via. È anche possibile caricare più dispositivi contemporaneamente, visto che quest postazione da lavoro dispone di due USB Type-A e una USB Type-C. Se siete impegnati in un tipico lavoro da scrivania, questo è un ottimo modo per esercitarvi mentre lavorate.

Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED

La combinazione di uno schermo OLED 3.200 x 2.000 pixel a 120Hz e della tecnologia 3D senza occhiali è qualcosa di veramente unico, soprattutto per la creazione di contenuti e per il gaming. Abbinate il tutto alla nuova serie di GPU RTX serie 40 di Nvidia, a un chip Intel Core di 13a generazione e fino a 2 TB di storage e l’Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED non dovrebbe faticare a diventare uno dei laptop più incredibili che vedremo quest’anno.

Intel Core i9-13980HX

Intel poteva già vantare di avere 24 core in una CPU per PC portatili, ma come si fa a a dire di no a una che sforna prestazioni del 40% in più rispetto alle già velocissime CPU HX di 12a generazione? E che dire del salto in avanti del +164% che il Core i9-13980HX ha fatto segnare in Cinebench R23 rispetto a un Apple M1 Max ? Siamo quasi infastiditi da simili prestazioni in una CPU portatile, anche perché non abbiamo detto che raggiunge la folle velocità di 5.6GHz e altre prelibatezze “enthusiast”.

Displace TV

Non siamo soliti parlare di TV su queste pagine, ma facciamo volentieri un’eccezione per il Displace TV, primo modello wireless al mondo alimentato a batteria. Si tratta di un TV OLED 4K-HDR da 55” con pannello di LG Display e un particolare sistema di montaggio “a ventosa” che permette di appenderla su praticamente qualsiasi superficie (anche una finestra volendo).

Se poi 55 pollici non bastano per la vostra sala riunioni, sappiate che Displace TV è anche modulare, il che significa che se ne possono unire 4 fino a formare un gigantesco TV con risoluzione 8K. È inoltre possibile inviare più feed video dalla sua stazione remota a ciascuno schermo separatamente o distribuire un singolo flusso video su tutti i pannelli.

Gigabyte Aero 16

La gamma Aero di Gigabyte è una delle più apprezzate quando si parla di laptop per editing video e questa nuova versione dell’Aero 16 ha risolto uno dei miei principali problemi dei modelli precedenti. Invece di fare affidamento su un dongle USB-C per la connettività in stile Apple, Gigabyte è tornata a offrire una porta USB di tipo A, una porta HDMI full-size e ha spostato il caricabatterie sul retro. Ha anche aggiunto un lettore di schede microSD integrato e integrato le CPU Intel più recenti (fino a un Core i7- 13800H) e GPU Nvidia GeForce fino alla potentissima RTX 4070. Questa combinazione dovrebbe fornire un enorme aumento delle prestazioni di editing anche con flussi video ad altissima risoluzione.

Lenovo ThinkPad Twist

Anche il ThinkBook Twist di Lenovo si candida a diventare tra i laptop più particolari, originali e intriganti del 2023. Il suo pannello superiore sfoggia un pannello touch OLED 1440p da 13,3 pollici su un lato e un display e-ink a colori da 12 pollici sull’altro. Il primo promette di fornire un output nitido e ad alta risoluzione per l’editing delle immagini e la visione di video, mentre il display e-ink serve per consumare pochissima batteria quando scrivete articoli, leggete e-book e prendete appunti con il pennino incluso, il tutto con un minor affaticamento per gli occhi.

AMD Ryzen 7040 con XDNA AI

Strumenti come ChatGPT e Dall-E indicano un futuro in cui le esperienze basate sull’intelligenza artificiale diventeranno sempre più comuni e alla portata di tutti. Con la serie di SoC Ryzen 7040 Mobile di AMD è la prima volta che vediamo l’intelligenza artificiale integrata direttamente in un processore X86. Ryzen AI, come la chiama l’azienda, offre quattro flussi AI simultanei contemporaneamente. Ci aspettiamo che, con simili premesse, in pochi anni l’architettura XDNA alla base di Ryzen AI diventerà pervasiva come le GPU RDNA. Questo è solo l’inizio.