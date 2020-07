Workstation Lenovo ThinkStation P620: 64 core possono bastare?

Lenovo ha presentato ThinkStation P620, la prima e unica soluzione professionale di questo tipo a essere equipaggiata con il nuovissimo processore AMD Ryzen Threadripper PRO a 64 core. I processori Threadripper PRO offrono anche velocità di clock fino a 4,0 GHz, PCIe 4.0 a 128 lane e supporto per memoria a 8 canali e sono ideali per i carichi di lavoro multi-thread in una piattaforma single-socket come questa, capace di reggere il confronto con le soluzioni dual-socket della concorrenza.

Sarà comunque possibile scegliere anche processori Threadripper PRO meno “spinti”: il 3975WX con 32 core/64 thread, 3,5 GHz – 4,2 GHz, il 3955WX con 16 core/32 Thread, 3,9 GHz – 4,3 GHz e il 3945WX con 12 core/24 thread, 4.0 GHz – 4.3 GHz. Da notare che tutti i Threadripper PRO hanno un TDP di 280 W.

Finora il numero massimo di core che un sistema a singola CPU poteva gestire era tradizionalmente 18, mentre il numero più elevato per un sistema a doppio processore era 56. ThinkStation P620 apre quindi una nuova era per le workstation single core, consentendo uno streaming 8K in tempo reale, tempi di rendering ridotti, simulazioni ultraveloci e un’interattività più fluida con risorse 3D senza dover passare a un sistema dual socket.

Nella workstation ThinkStation P620 sono inclusi il supporto fino a un massimo di due schede grafiche NVIDIA Quadro RTX 8000 o quattro RTX 4000, fino a 1 TB di memoria RAM e 20 TB di archiviazione. E per avere il massimo della velocità, ThinkStation P620 è la prima e unica workstation con PCIe Gen 4 oggi disponibile, con un’ampiezza di banda doppia rispetto a PCIe 3.0. Il design avanzato del processore comporta inoltre anche un maggiore smaltimento termico. Sfruttando un’esclusiva soluzione di raffreddamento ad aria, Lenovo e AMD hanno infatti collaborato alla creazione di un dissipatore progettato specificamente per questa macchina.

Inoltre, i processori desktop AMD Ryzen Threadripper PRO integrano funzionalità di sicurezza avanzate che consentono agli utenti di proteggere meglio i loro dati importanti, tra cui AMD Secure Processor, la convalida del codice prima che venga eseguito per garantire l’integrità dei dati e delle applicazioni, e AMD Memory Guard, che consente la crittografia della memoria completa per proteggere i dati sensibili da attacchi avanzati in caso di smarrimento o furto di un PC.

Lenovo ThinkStation P620 sarà disponibile da settembre 2020 a partire da 4.599,00 dollari, mentre i prezzi in euro non sono ancora stati annunciati.

