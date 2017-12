Abbiamo già parlato diffusamente dei dispositivi portatili Windows 10 basati su piattaforma ARM grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 835. I primi modelli arriveranno a inizio 2018 e si segnalano soprattutto per l’integrazione di modem LTE Gigabit e per l’autonomia elevatissima (oltre 20 ore con una carica), tanto che il loro sbarco sul mercato è molto atteso e darà sicuramente filo da torcere ai device con processori AMD e Intel.

Secondo quanto riportato da Fudzilla, il Vicepresidente Esecutivo di Qualcomm Cristiano Amon ha annunciato che i prossimi modelli di questi dispositivi con a bordo il nuovissimo Snapdragon 845 (annunciato proprio pochi giorni fa) saranno disponibili entro la fine del secondo trimestre del 2018, ovvero diversi mesi dopo la prima ondata di modelli con Snapdragon 835.

In realtà Qualcomm non ha ancora annunciato ufficialmente la Snapdragon 845 Mobile PC Platform e nella lista della stessa Microsoft si fa per ora riferimento solo ai device Windows 10 con Snapdragon 835. D’altronde lo Snapdragon 845 dovrebbe arrivare a bordo dei primi smartphone top di gamma nella prossima primavera e lo stesso varrebbe quindi per i prossimi device Windows 10-ARM.

Quasi sicuramente infine Qualcomm apporterà qualche leggera modifica sullo Snapdragon 845 destinato ai prossimi dispositivi Windows 10 come già successo per i modelli di prima generazione.

Lo Snapdragon 835 montato ad esempio sugli imminenti Asus NovaGO e HP Envy X2 non è infatti identico a quello che troviamo su diversi smartphone Android top di gamma, ma presenta alcune differenze tra cui l’assenza della ricarica wireless WiPower, del chip NFC e del Wi-Fi ad. Mancanze però (almeno nel caso del Wi-Fi ad e del NFC) potrebbero non rivelarsi più tali nei prossimi modelli con Snapdragon 845.