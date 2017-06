Come previsto, da alcune ore i Surface Laptop e i Surface Pro sono disponibili anche in Italia sullo store di Microsoft. Il primo, del quale abbiamo parlato approfonditamente in questa news, parte da 1169 euro in una configurazione con SSD da 128 GB, 4 GB di RAM e processore Intel Core i5 dual-core della famiglia Kaby Lake.

La versione con lo stesso processore ma con SSD da 256 GB e 8 GB di RAM costa invece 1499 euro. Se preferite un più prestante Intel Core i7, bisogna aspettare le prime consegne a inizio agosto con prezzi a partire da 1829 euro (SSD da 256 GB e 8 GB dei RAM), mentre il modello top di gamma con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB sarà venduto a 2549 euro.

Passando invece al Surface Pro (aggiornamento del Surface Pro 4 di cui abbiamo parlato qui), Microsoft porta in Italia sei modelli, tutti disponibili fin da subito. Si parte dalla versione entry-level con 4 GB di RAM, SSD da 128GB e processore Intel Core m3 (959 euro), per proseguire con due modelli dotati di processore Intel Core i5 e venduti rispettivamente a 1169 euro (4 GB di RAM, SSD da 128 GB) e a 1499 euro (8 GB di RAM, SSD da 256 GB).

Infine ci sono i tre modelli con processore Intel Core i7. Quello con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB costa 1829 euro, mentre quello con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB si può acquistare a 2549 euro. Se invece puntate al top di gamma con ben 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, preparatevi a sborsare 3149 euro.