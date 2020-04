Surface Book 3 e Surface Go 2: cosa sappiamo ad oggi?

In attesa dell’annuncio ufficiale di Microsoft, ecco cosa possiamo aspettarci dal Surface Book 3 e dal Surface Go 2 secondo le ultime indiscrezioni approdate in rete.

Da un po’ di tempo sappiamo che Microsoft ha in programma di lanciare il Surface Book 3 e il Surface Go 2 prima della fine di aprile. Ma quali saranno esattamente i nuovi dispositivi di Microsoft? Tanto per cominciare il lancio sul mercato è stato posticipato a causa del coronavirus e i per timori di Microsoft di non avere abbastanza unità al day one da spedire nei negozi, ma ancora un paio di settimane e dovremmo scoprire tutto in via ufficiale.

Microsoft Surface Book 3

Come il Surface Book 2 originale, il Surface Book 3 dovrebbe essere spedito in due diverse configurazioni, con display da 13,5 pollici e 15 pollici. Inoltre non abbiamo visto alcuna indicazione che Surface Book 3 differirà radicalmente dal suo predecessore: un convertibile 2 in 1 il cui schermo può essere sganciato come un tablet separato. Questo design è unico per il Surface Book e comporta altri vantaggi, ovvero due batterie discrete, una nella base e una nella parte del tablet, che garantiscono un’autonomia molto elevata. Il Surface Book 2 è anche l’unico Surface ad avere una GPU discreta, una funzionalità che dovrebbe essere trasferita anche al Surface Book 3.

Secondo Winfuture.de, che afferma di aver scoperto diverse configurazioni per il mercato europeo, la versione da 13,5 pollici del Surface Book 3 sarà alimentata dall’Intel Core i5-10210U (1.6GHz, 4.2GHz turbo) o dal Core i7-10510U (1,8 GHz, 4,9 GHz turbo). Entrambi sono chip Intel quad-core e a otto thread da 25 W della famiglia Comet Lake; hanno una GPU UHD di base al loro interno, ma saranno ottimizzati per funzionare anche con GPU discrete.

Sempre secondo Winfuture.de le opzioni per la RAM saranno di 8 GB, 16 GB e 32 GB, mentre le opzioni SSD includeranno 256 GB, 512 GB e 1 TB. Questo è più o meno lo stesso di quello offerto da Microsoft come parte del Surface Book 2, sebbene in quel caso la RAM si limitasse a 8 o 16 GB. Sfortunatamente non si sa quale tipo di memoria Microsoft offrirà, anche se i chip Comet Lake supportano sia DDR4-2666 che LPDDR3-2133, in base alle loro specifiche.

Non sappiamo nulla sulla GPU discreta e questo perché non possiamo essere completamente sicuri di come Microsoft stia posizionando il Surface Book 3. Negli anni passati, dispositivi come il Surface Pro 6 sono stati commercializzati sia in ambito consumer che configurazioni aziendali, principalmente differenziate dall’uso di Windows 10 Professional per la versione Business. L’hardware, tuttavia, era di fatto identico.

Ciò potrebbe cambiare. Sia WinFuture che Brad Sams di Petri hanno suggerito che le più potenti opzioni di Surface Book 3 includeranno una GPU Nvidia Tegra, modello specifico per workstation in linea con il ruolo del Surface Book come laptop simile a una workstation. Sams ha parlato anche di GPU GTX serie 16xx di Nvidia come alternativa alla Tegra.

Entrambi i report sarebbero coerenti tra loro se Microsoft offrisse sia una versione basata su Tegra di Surface Book 3 per sviluppatori o clienti aziendali, sia un’opzione GTX più tradizionale per gli utenti consumer. Per quanto riguarda il prezzo, secondo WinFuture i modelli da 13,5 pollici varieranno da circa 1.023 a 1.523 euro, mentre per il Surface Book 3 da 15 pollici si parla di una forbice ben più ampia compresa tra 1.410 a 4.324 euro.

Microsoft Surface Go 2

Se volevate un tablet Windows compatto e ultraportatile, il Surface Go originale era una scelta eccellente. Tuttavia, le sue prestazioni non erano minimamente competitive con qualsiasi altra cosa nella gamma Surface. Il Surface Go 2 dovrebbe essere lanciato presto sul mercato e, come il fortunato predecessore, dovrebbe essere compatto, leggero e relativamente economico. Anche per questo nuovo modello infatti il motto di Microsoft dovrebbe essere: portabilità prima, prestazioni poi.

Fonti tra cui Winfuture pongono le dimensioni dello schermo di Surface Go 2 a circa 11 pollici, con una risoluzione di 1.800×1.200 pixel, un possibile aumento dal display da 10 pollici di Surface Go (cornici più piccole? Forse). Se così non fosse, aspettatevi lo stesso tablet di prima con un kickstand posteriore accoppiato a una Type Cover (speriamo che l’esperienza di digitazione sia stata migliorata rispetto al Surface Go originale).

Sebbene Surface Go 2 sarà quasi sicuramente offerto in una singola configurazione fisica, secondo quanto riferito potremo scegliere tra due processori: Pentium Gold 4425Y o Core m3-8100Y. Nessuno dei due chip è particolarmente potente. Il Pentium Gold da 6 W è una CPU dual-core a quattro thread che funziona a una velocità fissa di 1,7 GHz, mentre il Core m3 (dual-core e quattro thread) funziona a 1,1 GHz ma può raggiungere i 3,4 GHz.

WinFuture riferisce anche che la versione Pentium Gold verrà fornita con 4 GB di memoria e un SSD da 128 GB. Optando per il più potente Core m3, si aggiungeranno 8 GB di memoria e un SSD da 256 GB. I prezzi potrebbero iniziare a partire da 500 euro per arrivare a poco più di 1000 euro. Poiché il Surface Go originale è stato fornito con una Type Cover inclusa nel prezzo, è probabile che per Surface Go 2 Microsoft farà lo stesso facendoci così risparmiare.