I nuovi Microsoft Surface disponibili in Italia a partire da 1069 euro

Microsoft ha annunciato oggi la disponibilità in Italia dei nuovi Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2 presentati a ottobre. Il Surface Pro 6, caratterizzato del design iconico della gamma che ha decretato il successo della categoria 2 in 1, si distingue per una velocità migliorata del 67% rispetto ai modelli della serie precedente grazie processori Intel Quad Core di ottava generazione. L’autonomia della batteria dovrebbe assicurare circa 13,5 ore di funzionamento con una carica, ma sono da segnalare anche la cerniera full-friction per il passaggio tra le modalità Laptop, Studio e Tablet e il display PixelSense da 12,3 pollici.

Il Surface Laptop 2 è invece un classico laptop molto sottile e leggero e vede il ritorno della tastiera Signature rivestita in Alcantara. Anche questo portatile si avvale dei processori Intel Quad Core di ottava generazione, mentre la batteria assicura fino a 14,5 ore di autonomia e la tastiera è più rapida e silenziosa. Il display PixelSense da 13,5 pollici si segnala per il design edge-to-edge e per una cornice ultra sottile, mentre il sistema audio OmniSoni promette una qualità superiore alla media.

Per garantire il massimo in termini di produttività, prestazioni e connettività, Microsoft propone il Surface Pro 6 for Business e il Surface Laptop 2 for Business, che offrono feature aggiuntive come Windows 10 Pro, migliori funzionalità per la produttività e Microsoft Advanced Exchange, un nuovo servizio di garanzia che prevede la rapida sostituzione del dispositivo senza costi aggiuntivi.

Ad arrivare in Italia (ed è la prima volta per questa gamma) è anche il Surface Studio 2, all-in-one di fascia alta con display regolabile Brilliant PixelSense da 28’’ che trasforma la postazione di lavoro in una creativa. Surface Studio 2 viene venduto con Windows 10 Pro e si integra con Surface Dial, che permette un’ampia sperimentazione grazie alle funzionalità Ink supportate da diversi software, tra cui Office.

Non è un caso se l’Accademia di Belle Arti di Roma abbia annunciato una nuova collaborazione con Microsoft per implementare 16 Microsoft Studio 2 nell’ambito del Master interdisciplinare di primo livello Linguaggi e Tecniche per il Cinema di Animazione, realizzato in collaborazione con Sapienza Università di Roma e con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale.

Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 sono acquistabili nella versione consumer rispettivamente a partire da 1.069 euro e 1.169 euro sul Microsoft Store e nei principali negozi di elettronica di consumo, approfittando inoltre di uno sconto del 10% dedicato a studenti, genitori e insegnanti. Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 nella configurazione business sono invece disponibili presso i rivenditori autorizzati rispettivamente a partire da 1.169 euro e 1.369 euro.

Surface Studio 2 è invece disponibile a partire da 4.199 euro sul Microsoft Store, presso i rivenditori autorizzati per gli utenti aziendali e, in esclusiva fino al 7 marzo, presso i punti vendita MediaWorld e online su mediaworld.it. Per testarne con mano le qualità grafiche e la prestazioni, è possibile visitare i punti vendita MediaWorld di Orio al Serio (BG), Bologna (Casalecchio di Reno), Milano Certosa, Padova, Roma Bufalotta e Torino (Grugliasco).