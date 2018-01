Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia e a che prezzo (negli USA partirà da 799 dollari con disponibilità tra marzo e aprile), ma speriamo di vederlo presto anche dalle nostre parti visto che il Lenovo Miix 630 presentato nelle scorse ore al CES di Las Vegas è un 2-in-1 molto interessante.

Si tratta infatti del primo dispositivo del produttore cinese con processore Snapdragon 835 e Windows 10 S (o Pro se si opta per l’aggiornamento gratuito), il cui annuncio arriva dopo quello di qualche settimana fa relativo ai modelli di Asus e HP.

Dotato di un display touch da 12,3’’ con risoluzione di 1920×1280 pixel, il Lenovo Miix 630 verrà venduto con la Lenovo Digital Pen (compatibile con Windows Ink) compresa nella confezione e, soprattutto, offrirà un’autonomia vicina alle 20 ore grazie ai bassi consumi e alla generosa batteria da 48 Wh. Lenovo integrerà nel suo dispositivo un modem LTE Cat. 11, 4 o 8 GB di RAM e storage nei tagli da 64, 128 e 256GB. Presenti anche una porta USB Type-C, uno slot nanoSIM, uno microSD e connettività Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2.

Il tutto per un peso di 1,33 Kg (contando anche la tastiera rimovibile) e per uno spessore di 1,5cm, mentre il comparto fotografico offre un sensore posteriore da 5 MP e una fotocamera frontale da 13 MegaPixel con autofocus IR e supporto alla tecnologia Windows Hello per l’autenticazione biometrica tramite la scansione del volto.