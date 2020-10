Microsoft: svelati il Surface Laptop Go e un Surface Pro X migliorato

Microsoft ha presentato diverse novità che vanno ad ampliare la famiglia Surface, ovvero il nuovo Surface Laptop Go, che racchiude tutte le caratteristiche più amate della gamma Surface Laptop in un device più piccolo ed economico, e il nuovo Surface Pro X, che si arricchisce di alcune novità tra applicazioni, performance migliorate e l’inedita finitura Platino.

Surface Laptop Go

Surface Laptop Go è il laptop Microsoft più economico di sempre. È dotato di uno display touch PixelSense da 12.4”, di un ampio trackpad di precisione e di una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm. Con un processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione e fino a 16GB di RAM e 256GB di SSD, Laptop Go garantisce ottime prestazioni in relazione al prezzo e una durata della batteria fino a 13 ore.

Da segnalare anche la fotocamera HD integrata da 720p, i microfoni Studio, gli speaker Omnisonic e la tecnologia Dolby Audio per assicurare un’esperienza comunicativa da remoto all’altezza. Surface Laptop Go è disponibile in pre-order sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a un prezzo di partenza di 649 euro e arriverà in Italia a partire dal 12 novembre.

Surface Pro X

Surface Pro X, il 2-in-1 ultraleggero di Microsoft basato su piattaforma ARM, si arricchisce di una nuova configurazione che vanta il nuovo processore personalizzato SQ 2 (il modello precedente con processore SQ 1 rimane comunque a catalogo), nuove applicazioni, performance migliorate e una maggiore durata della batteria fino a 15 ore. L’SQ 2 è una versione custom dello Snapdragon 8cx Gen 2 che Qualcomm ha annunciato all’inizio di settembre ed è abbinato a un modem Snapdragon X24 LTE.

Il sistema operativo è Windows 10 on ARM. Al momento questa versione supporta solo le app x86 a 32 bit, ma Microsoft aggiungerà il supporto per le app x86 a 64 bit entro fine anno. La Signature Keyboard guadagna tre nuove colorazioni (Platino, Blu Ghiaccio e Rosso Papavero), conservando comunque l’alloggiamento per la Surface Slim Pen che la contraddistingue. La nuova configurazione di Surface Pro X è già disponibile in pre-order a partire da 1.749 euro sul Microsoft Store e sarà disponibile per l’acquisto dal 27 ottobre.

Nuovi accessori

Microsoft ha inoltre presentato una serie di nuovi accessori:

Microsoft Designer Compact Keyboard (79,99 euro) è una tastiera compatta, sottile ed elegante ottimizzata per la produttività, grazie alla possibilità di utilizzare senza soluzione di continuità fino a tre device tramite connessione Bluetooth e a una durata della batteria pari a due anni

Microsoft Number Pad (34,99 euro) è un tastierino numerico dallo stile moderno, sottile ed elegante con connettività wireless Bluetooth

Microsoft 4K Wireless Display Adapter (79,99 euro) rappresenta il modo migliore per proiettare il proprio PC Windows su un grande schermo

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse (59,99 euro) combina un design ergonomico, confortevole e duraturo con la migliore performance wireless.

Gli auricolari true wireless Surface Earbuds (219,99 euro con disponibilità dal 27 ottobre) arrivano nella nuova colorazione Grafite

Tutti i nuovi prodotti Surface sono acquistabili sul Microsoft Store, dove studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo già a partire dal pre-order. La nuova configurazione di Surface Pro X e gli accessori sopra citati potranno essere acquistati con uno sconto del 10%, mentre il nuovo Surface Laptop Go verrà scontato del 5%. Inoltre, fino al 31 ottobre, per l’acquisto di Surface Laptop Go e della nuova configurazione di Surface Pro X platino è attiva la campagna Trade-in, che permetterà di ricevere fino a 500 euro di sconto restituendo un dispositivo idoneo.