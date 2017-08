La speranza è di vederla prima o poi dalle nostre parti, visto che per il momento si tratta di un’offerta relativa al solo mercato americano. Stiamo parlando del programma Microsoft Surface Plus lanciato nelle scorse ore negli USA che permette di acquistare un nuovo prodotto della gamma Surface con un comodo pagamento spalmato in 24 mesi e a interessi zero. Interessi che invece ammontano al 19,99% annuo se si intende superare la soglia dei 24 mesi.

Un’opportunità molto interessante considerando anche i prezzi impegnativi di alcuni Surface. In più il programma Microsoft Surface Plus permetterà di aggiornare il proprio dispositivo allo scadere del diciottesimo mese restituendo il vecchio Surface per un modello più recente e nuovo, sebbene su questo versante non si sia ancora capito bene il funzionamento (differenze di prezzo, prolungamento del contratto, ecc.).

Per quanto riguarda invece i clienti aziendali, oltre alla possibilità di finanziare anche l’enorme e costosissimo Surface Hub da 55’’, la versione Business del programma permette di spalmare il pagamento in 18, 24 o 30 mesi, mentre l’aggiornamento con un Surface più recente potrà essere richiesto dopo 12 mesi se si è stipulato un contratto di 24 mesi e dopo 18 mesi nel caso di contratti da 30 mesi.

Ai sottoscrittori di Surface Plus Microsoft offrirà anche un servizio di assistenza dedicata all’interno dei Microsoft Store e un anno di supporto e assistenza tecnica gratuita in-store.