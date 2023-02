HP ha annunciato la nuova gamma di workstation desktop ad alte prestazioni Z by HP e Anyware Remote System Controller, un dispositivo che offre ai dipartimenti IT le capacità di gestione per supportare i dispositivi ad alte prestazioni da qualsiasi luogo. I nuovi desktop Z by HP Z4, Z6, Z8 e Z8 Fury, alimentati da processori Intel, offrono un equilibrio scalabile di CPU e GPU per importare e lavorare con modelli e assiemi di grandi dimensioni, eseguire simulazioni complesse o addestrare più velocemente modelli complessi di deep learning e machine learning. Queste workstation desktop, disponibili negli Stati Uniti per il pre-ordine a partire da oggi su HP.com e prossimamente anche in Italia, includono fino a 56 core di CPU e quattro GPU di fascia alta e offrono un’ampia varietà di configurazioni.

Ecco i quattro modelli della nuova gamma.

Z8 Fury G5 offre prestazioni ideali per i complessi processi di deep learning, produzione virtuale e VFX, con un massimo di 56 core in una singola CPU e la potenza di quattro GPU di fascia alta a doppia larghezza con 2 TB di memoria DDR5 grazie alla tecnologia a singolo socket. Ora puoi affrontare senza problemi anche i più

è in grado di affrontare flussi di lavoro avanzati, dal machine learning all’editing video avanzato, grazie a una CPU a 24 core, a due GPU di fascia alta e fino a 512 GB di RAM. Z6 G5 accelera i flussi di lavoro ad alta intensità grafica con più GPU grazie alla maggiore espandibilità PCIe dell’ultima architettura di processori Intel Xeon W-3400. Con un massimo di 36 core di elaborazione, tre schede grafiche di fascia alta e 1 TB di memoria DDR5, la workstation Z6 G5 offre prestazioni significative per gli utenti che richiedono una macchina in grado di adattarsi alla maggiore complessità dei modelli e dei set di dati.

L’altra novità annunciata da HP è Anyware Remote System Controller, un dispositivo disponibile sul mercato in primavera che offre agli amministratori IT un’unica dashboard con la possibilità di avviare una sessione di macchina virtuale basata su kernel (KVM) ed eseguire attività di gestione out-of-band come l’accesso pre-boot, gli aggiornamenti del BIOS e il re-imaging da qualsiasi luogo.

Attraverso un’unica interfaccia, gli amministratori IT possono così gestire una flotta di dispositivi, accedere a informazioni di sistema sicure come i numeri di modello e le versioni del BIOS, ricevere report e sviluppare approfondimenti per ottimizzare l’infrastruttura e risolvere i problemi prima che si ripercuotano sugli utenti. HP ha progettato questo hardware e software sulla base di solidi standard di sicurezza del settore, completando test approfonditi, revisioni di terze parti e certificazioni per garantire la massima sicurezza.