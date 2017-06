Dopo la presentazione avvenuta al Mobile World Congress 2017, Samsung ha iniziato a distribuire anche in Italia i suoi Galaxy Book, device 2-in-1 basati su Windows 10 e su processori Intel Core Kaby Lake di settima generazione. I primi prezzi online partono da 730 euro per il modello con display da 10,6’’ e da 1299 euro per la versione più potente con display da 12’’. Entrambe contengono nella confezione anche la tastiera fisica e la nuova S Pen.

Il Galaxy Book da 10,6’’ distribuito in Italia, disponibile solo con Wi-Fi o anche con connettività LTE, ha un display TFT da 10.6″ con risoluzione Full HD e un processore Intel Core m3 dual-core da 2,6 GHz. I 4 GB di RAM sono affiancati da 64 o 128 GB di storage interno in formato eMMC (ma c’è anche uno slot per aggiungere una microSD), mentre come unica connessione troviamo una porta USB Type-C.

Da segnalare anche la fotocamera anteriore da 5 Megapixel, la connettività Wi-Fi ac e Bluetooth 4.1, il peso di 640 grammi e lo spessore di 8,9 mm, mentre la batteria con ricarica rapida dovrebbe assicurare un’autonomia di 10 ore.

Il Galaxy Book da 12’’ vanta invece un display Super AMOLED con risoluzione di 2160×1440 pixel e monta un processore Intel Core i5 dual-core da 3.1 GHz. Si può scegliere tra il modello con 4 GB di RAM e 128 GB di storage e quello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, anche se in entrambi non manca lo slot microSD.

Troviamo poi due fotocamere (5 e 13 Megapixel), un sensore di impronte, due porte USB Type-C e la connettività Wi-Fi ac, Bluetooth 4.1 e LTE Cat-6 da 300 Mbps. Il peso di questo modello è di 754 grammi e la batteria con supporto alla ricarica rapida assicura un’autonomia di 10,5 ore.