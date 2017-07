Dell ha annunciato la disponibilità anche in Italia del 2-in-1 Latitude 7285, interessante ibrido già visto a gennaio al CES 2017 di Las Vegas con Windows 10 Pro, caratteristiche premium (spessore di 7,25 millimetri e peso di 0,68 Kg) e prezzi a partire da 1582 euro.

Stiamo parlando di un prodotto per un’utenza business dotato di processori dual-core Intel Core Kaby Lake (i5 e i7), 8 GB di RAM, SSD PCIe da 128 o 256 e display touch IGZO antiriflesso da 12,3’’ con risoluzione di 2880×1920 pixel.

La baatteria da 34 Whr con supporto Express Charge dovrebbe assicurare un’autonomia di circa 8 ore, mentre le connessioni offrono 2 porte USB Type-C Thunderbolt 3, slot scheda USIM (solo WWAN), un lettore di schede di memoria USD 3.0 e uno slot per lucchetto Noble (Wi-Fi ac e Bluetooth 4.1 invece per quanto riguarda la connettività wireless).

La configurazione più costosa con Intel Core i7 e SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB arriva a 1972 euro, prezzo che include anche la tastiera fisica Productivity Keyboard da collegare al corpo principale e il pennino Dell-PN557W. Purtroppo in Italia, almeno per ora, non è disponibile la tastiera con ricarica wireless presente invece nello store Dell statunitense.

Questo accessorio, che negli USA è chiamato Wireless Charging Keyboard e che è venduto a 549 dollari assieme alla base di ricarica, consente di ricaricare il dispositivo sfruttando la tecnologia a risonanza magnetica AirFuel di WiTricity.

Per il modello americano infatti Dell ha previsto due batterie separate, una nel tablet e una nella tastiera. Quando si posiziona il tablet con tastiera dock agganciata sul pad di ricarica, la base caricherà prima il tablet e, quando questo avrà raggiunto il 100% di ricarica, passerà alla tastiera. Da segnalare comunque che la ricarica wireless è supportata solo tramite la tastiera, per cui non sarà possibile ricaricare il solo tablet senza fili.