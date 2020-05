Contradata GM-1000: computer industriale ultra compatto e rugged

Contradata ha annunciato la disponibilità del nuovo sistema embedded GM-1000, un computer rugged basato sull’ottava e nona generazione di processori Intel Core & Xeon che integra a bordo in architettura fanless un’espansione MXM per schede GPU ad alte prestazioni.

Questo sistema offre un set d’interfacce particolarmente ricco tra quattro COM RS-232/422/485, due GbE LAN, otto USB, HDMI, DisplayPort e DVI-I. Internamente sono disponibili uno slot M.2 con chiave M per memorie SSD NVMe ad alte prestazioni e uno slot M.2 chiave E che supporta la tecnologia CNVi per Wi-Fi e Bluetooth. Tutte queste funzioni sono integrate a bordo di uno chassis di soli 260 x 200 x 85 mm che può essere alloggiato all’interno di cabinet con dimensioni ridotte.

GM-1000 è stato progettato con un power budget totale di 360W in modo da fornire un adeguato livello energetico per la CPU e per la GPU che è possibile montare opzionalmente. La GPU può essere infatti integrata tramite uno slot di tipo MXM 3.1 Tipo A/B e viene garantito il supporto di GPU con consumi fino a 160W. Attualmente sono disponibili in opzione le GPU Nvidia Quadro Embedded P2000 e AMD Radeon Embedded E9174.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Per poter gestire la grande quantità di calore generato dalla CPU e dalla GPU, il sistema adotta due sistemi di dissipazione indipendenti basati su heatpipe a liquido e su una custodia in alluminio estruso alettato particolarmente sofisticato. Come opzione è poi possibile installare un ventilatore esterno con 4 ventole individuali, in modo da creare un flusso d’aria necessario per le installazioni negli ambienti con spazio ridotto o in cui non è possibile assicurare un ricambio d’aria efficiente.

Grazie alle innovative tecnologie Cincoze CMI (Combined Multiple I/O) e CFM (Control Function Module) GM-1000 consente di implementare funzioni extra su richiesta del cliente. È possibile ad esempio aggiungere moduli aggiuntivi multi-LAN, moduli 10 GbE LAN, porte Power-Over-Ethernet, Digital I/O, seriali aggiuntive, e funzionalità power ignition per applicazioni veicolari.

Il GM-1000 è stato progettato per assicurare anche un’elevata resistenza a shock e vibrazioni (5G/50G), elevata affidabilità dal punto di vista dell’alimentazione grazie ad un ingresso da 9 a 48 VDC protetto da sovra voltaggi, sovra correnti e polarità inversa. Un sistema di protezione ESD sulle interfacce garantisce inoltre protezione contro le scariche elettrostatiche. Il sistema è stato infine certificato per applicazioni ferroviarie (EN-50155), automotive (E-Mark) e in conformità con le norme EN-62368-1 per quanto riguarda la sicurezza.

windows/contradata-gm-1000-computer-industriale-ultra-compatto-e-rugged-128232" >