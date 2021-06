Contradata DS-1300: sistemi embedded espandibili per applicazioni industriali

Contradata ha presentato i nuovi sistemi fanless Cincoze della serie DS-1300 basati su processori Intel Core & Xeon (famiglia Comet Lake-S) di decima generazione, con consumi fino a 80 Watt e modelli fino a 10 core. La serie è composta dai modelli DS-1300, DS-1301 e DS-1302, che variano in funzione del numero di slot di espansione PCI Express disponibili. Questa nuova serie di sistemi è particolarmente adatta ad applicazioni industriali che richiedono un’elevata potenza di calcolo in ambienti difficili.

I sistemi della serie DS-1300 integrano due socket DDR4 SO-DIMM in grado di supportare fino a 64 GB di memoria RAM. Le opzioni di storage includono un socket M.2 NVMe ad alta velocità, tre socket mSATA e due cave per HDD/SSD da 2,5″ di cui uno accessibile dall’esterno. Il design fanless di Cincoze garantisce un funzionamento regolare in condizioni di temperatura da -40° a +70°C e supporta una ventola esterna per migliorare il raffreddamento in situazioni ancor più gravose, in cui non è possibile garantire un ricambio d’aria adeguato.

La serie DS-1300 supporta fino a due slot di espansione PCI o PCI Express, con una capacità di alimentazione di 110 Watt per poter pilotare varie schede I/O ad alta velocità quali GPU, frame grabber e motion controller. Per aumentare la stabilità della scheda d’espansione, i sistemi sono stati dotati del sistema di fissaggio PCIe Retainer brevettato da Cincoze, che può essere regolato in base alle effettive dimensioni della scheda da alloggiare (fino a 235 x 111 mm) e garantisce affidabilità in ambienti caratterizzati da alte vibrazioni.

La serie DS-1300 integra inoltre I/O nativi ad alta velocità, tra cui 2x GbE LAN, 2x COM RS-232/422/485, 6x USB 3.2, 2x USB 2.0 e altro ancora. Grazie al design modulare basato su moduli CMI (Combined Multiple I/O), CFM (Control Function Module) e MEC (Mini PCI Express), è possibile integrare funzioni aggiuntive quali porte Gigabit Ethernet, 10Gb Ethernet, PoE+, connessioni M12, seriali, USB ad alta velocità e funzionalità power ignition per applicazioni veicolari. Il socket Mini PCIe con supporto per due SIM consente inoltre di integrare moduli Wi-Fi, 4G e GPS disponibili sul mercato.

L’intera gamma DS-1300 è infine certificata MIL-STD-810G per quanto riguarda la resistenza a shock e vibrazioni e soddisfa inoltre le specifiche della norma ferroviaria EN 50155 (solo EN 50121-3-2). Tutti i modelli supportano elevate temperature di funzionamento (da -40° a 70° C), un ampio intervallo di tensione in ingresso (9 – 48 VCC) e protezione da sovratensioni, sovracorrenti e scariche elettrostatiche. Caratteristiche che rendono i sistemi Cincoze adatti alle più esigenti applicazioni edge computing di fabbrica.