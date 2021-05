ZenBook Pro Duo 15 OLED: il notebook Asus a doppio schermo sbarca in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia a partire da 3499 euro del notebook ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), già vincitore del prestigioso CES Innovation Award 2021 e indirizzato prevalentemente ai content creator alla ricerca di un Pc portatile potente ed estremamente completo. Questo nuovo modello a due schermi si caratterizza sia per lo ScreenPad Plus, un touchscreen secondario a tutta larghezza con un nuovo meccanismo che ne migliora la leggibilità, facilita il raffreddamento della macchina e si integra al display principale, sia per il pannello principale OLED 4K HDR da 15,6”.

Al suo interno troviamo un processore Intel Core i9 a otto core di decima generazione, 32 GB di RAM e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, nonché un velocissimo SSD PCIe. Con questa combinazione di componenti, lo ZenBook Pro Duo 15 OLED è ideale per l’editing di foto o video su più livelli, la produzione di musica o il rendering 3D.

Il display OLED 4K HDR NanoEdge assicura una copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100% e un valore Delta-E inferiore a 2, che lo rendono una soluzione tuttofare nella creazione professionale di contenuti, mentre il touchscreen secondario con risoluzione di 3840×1100 pixel e una luminosità di 400 nits si inclina automaticamente verso l’alto, riducendo abbagliamento e riflessi per una migliore leggibilità.

Il nuovo Active Aerodynamic System Plus utilizza il meccanismo della cerniera ErgoLift e l’inclinazione di ScreenPad Plus per aumentare il flusso d’aria per un raffreddamento complessivo più efficace del 36% rispetto a quello di precedente generazione. All’interno del laptop è inoltre presente una configurazione a doppia ventola con sei heatpipes per una migliore dissipazione del calore.

Il software ScreenXpert 2 per trarre i massimi vantaggi dallo ScreenPad Plus include una raccolta di app integrate per migliorare la produttività, come la nuova funzione Flick che consente agli utenti di spostare semplicemente le finestre tra i display. L’app Task Group ha un design aggiornato, in modo che gli utenti possano vedere tutte le attività a colpo d’occhio e bloccare istantaneamente le modalità di lavoro lanciando più applicazioni con un solo tocco.

Questo modello presenta anche il nuovo ASUS Control Panel, un’app completamente personalizzabile su ScreenPad Plus che permette agli utenti di avere un controllo preciso e intuitivo sulle funzioni di creatività, incluse la regolazione delle dimensioni del pennello, la saturazione, l’opacità dei livelli e così via. Il Control Panel attualmente funziona con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro e After Effects e la compatibilità sarà ampliata nel prossimo futuro.

Tra le varie connessioni, lo ZenBook Pro Duo 15 OLED offre due porte USB-C Thunderbolt 3 di ultima generazione che supportano Power Delivery e DisplayPort e permettono di collegare un display esterno 8K o due display 4K UHD. Da segnalare infine il WiFi 6 (802.11ax) per creare e condividere facilmente i propri contenuti anche quando si è in movimento.