Non siamo soliti parlare di Xiaomi, ma visto che il produttore cinese si sta rafforzando sempre di più anche all’esterno dei patri confini abbiamo deciso di fare un’eccezione per il nuovissimo Xiaomi Mi Notebook Pro, laptop Windows 10 con display Full HD da 15,6’’ annunciato nei giorni scorsi che si segnala per il prezzo incredibilmente basso a fronte di una dotazione hardware di tutto rispetto.

Parliamo infatti di un portatile con gli ultimissimi processori Kaby Lake R Intel Core i5-8250U e i7-8550U (tutti quad-core), scheda grafica dedicata GeForce MX150, lettore d’impronte per l’autenticazione, scocca in lega di magnesio, cornice laterali estremamente sottili e dimensioni piuttosto compatte per trattarsi di un laptop da 15’’ (il peso sfiora i 2 Kg).

Se il Mi Notebook Pro non è tra i laptop più sottili in circolazione, è perché Xiaomi lo ha voluto dotare di un’ampia gamma di connessioni. Troviamo infatti due USB Type-C, due USB 3.0, una HDMI, jack audio da 3.5mm e uno slot per la SD card. Xiaomi ha anche rivisto l’intero sistema di dissipazione del calore e ha inserito una batteria da 60 Wh con sistema di ricarica rapida, capace di ricaricare il 50% della batteria in soli 35 minuti.

La tastiera retroilluminata è il 19% più ampia di quella del MacBook Pro e include anche i tasti funzione. Sono però soprattutto i prezzi a colpire. Il Mi Notebook Pro, disponibile a breve e acquistabile dall’Italia su Gearbest.com e altri shop online cinesi, parte infatti dall’equivalente di 710 euro nella configurazione con Intel Core i5, SSD PCIe da 256 GB e 8 GB di RAM, per arrivare a 895 euro nella versione con Intel Core i7 e 16 GB di RAM.