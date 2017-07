Toshiba ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità in Italia della serie di notebook business Tecra X40-D con processori Intel Core di settima generazione e Windows 10 Pro. Disponibile in due diverse configurazioni (Tecra X40-D-10T e Tecra X40-D-10H) con prezzi a partire da 1529 euro, questa nuova gamma di laptop professionali è indicata per gli utenti business che trascorrono la maggior parte delle ore lavorative fuori dall’ufficio.

I nuovi Tecra X40-D offrono avanzate funzionalità di sicurezza, come SecurePad con lettore fingerprint o la videocamera IR (solo sul modello Tecra X40-D-10H) per il rilevamento del volto che supporta Windows Hello e Intel Authenticate. Il BIOS, sviluppato da Toshiba, evita inoltre accessi non autorizzati da terze parti.

Entrambi i notebook premium, realizzati in magnesio per assicurare un’elevata resistenza, si distinguono per il design estremamente sottile e leggero, con uno spessore di solo 16,9 millimetri e un peso di appena 1,25kg. Il display touch Full-HD da 14” integra la tecnologia In-Cell Touch per supportare tutte le diverse modalità per interagire in movimento attraverso gli schermi, mentre a livello storage Toshinba ha optato per SSD PCI Express.

Il modello Tecra X40-D-10H è dotato di processore Intel Core i7-7500U, SSD da 512 GB e memoria DDR4 da 16 GB, mentre il Tecra X40-D-10T integra una CPU Intel Core i5-7200U, SSD da 256GB e memoria DDR4 da 8 GB. La tecnologia Hybrid Air Cooling garantisce inoltre un basso consumo di energia, permettendo agli utenti di lavorare fino a 11 ore senza dover collegare l’alimentatore.

I Tecra X40-D integrano due porte USB Type-C, una porta USB 3.0, un’uscita HDMI, uno slot MicroSD e un lettore di SmartCard e possono essere collegati alla nuova Thunderbolt 3 Dock di Toshiba per semplificare e rendere più flessibile il mobile working

Da segnalare infine gli speaker stereo Harman Kardon abbinati al software DTS Sound, la tastiera retroilluminata e il servizio Reliability Guarantee, che permette a Toshiba o un Service Provider autorizzato di fornire la riparazione gratuita o il rimborso completo nell’improbabile caso in cui il dispositivo si rompa entro un anno dall’acquisto.