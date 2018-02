Che i nuovi prodotti della linea Surface di Microsoft siano ottime macchine non è un mistero, anche se per ora sia il Surface Book 2 (a marzo disponibile finalmente anche in Italia), sia il Surface Laptop sono stati un po’ “frenati” da prezzi non proprio per tutte le tasche. Non bisogna quindi stupirsi se Microsoft ha reso disponibili nel mercato nordamericano due nuove versioni di questi device che potrebbero presto arrivare anche dalle nostre parti, sebbene al momento non ci sia nessuna conferma in tal senso.

Il nuovo modello “economico” del Surface Book 2 con display da 13,5’’ monta un processore Intel Core i5-7300U, 8 GB di RAM e un SSD da 128GB contro quello da 256GB del precedente modello entry-level, per un prezzo di 1199 dollari contro i 1499 dollari della versione con l’SSD più capiente.

Per quanto riguarda invece il Surface Laptop, che ricordiamo essere disponibile anche in Italia in cinque diverse configurazioni, Microsoft ha introdotto negli USA un nuovo modello con processore Intel Core m3-7Y30, 4GB di RAM e 128GB di storage via SSD, il tutto a 799 dollari. Si tratta di un prezzo d’ingresso molto allettante e inferiore di 200 dollari alla versione con processore Intel Core i5-7200U che rappresentava fino a pochi giorni fa il modello meno costoso della gamma.

Nel frattempo, sempre per quanto riguarda i Surface Laptop, Microsoft ha lanciato anche in Italia una promozione su due modelli della gamma con processore Intel Core i7 scontandoli del 15%. La versione con 16GB di RAM e 512 GB di SSD è così disponibile a 2166,65 euro contro i 2549 euro di prima, mentre il modello con 1 TB di SSD è passato da 3149 a 2676,65 euro, con un risparmio di oltre 470 euro.