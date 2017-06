Il noto sito iFixit, specializzato nel tear-down (o disassemblaggio) di PC, smartphone e tablet, ha messo le mani sul nuovissimo Surface Laptop di Microsoft arrivato sul mercato nei giorni scorsi e del quale abbiamo parlato qui e qui.

Se da un lato l’assenza di viti può essere vista come un plus notevole a livello di design e di progettazione, iFixit ha scoperto che il Surface Laptop è “una mostruosità piena di colla e che non è possibile sostituire nulla per un eventuale upgrade dei componenti” (RAM e SSD principalmente).

Inoltre è impossibile aprire il Surface Laptop senza di fatto distruggerlo e anche i tecnici esperti di iFixit hanno faticato parecchio per separare la copertura di Alcantara dal corpo del laptop. L’interno del dispositivo mostra inoltre come la tastiera sia incollata alla scheda madre e sia coperta da alcuni pad termici; inoltre anche la batteria è incollata alla scocca.

Secondo iFixit il Surface Laptop è di fatto un portatile non progettato per gli upgrade ma nemmeno per la riparazione, tanto che il voto finale da 1 a 10 come indice di riparabilità è stato addirittura 0. Non è comunque la prima volta che device molto recenti prendono voti così bassi da iFixit. Il Surface Book era stato bocciato con 1/10, il nuovissimo iPad Pro da 10,5’’ con 2/10 e il recente MacBook Pro da 13’’ con Touch Bar non è andato oltre il punteggio di 1/10.

Questi indici non sono interessanti solo per gli appassionati di tecnologia curiosi di vedere l’interno dei più recenti dispositivi, ma testimoniano anche come, in caso di guasti, i produttori dovranno quasi sicuramente sostituire l’intero dispositivo, visto che la sostituzione dei singoli componenti danneggiati pare in questo caso (e in molti altri casi) quasi impossibile.