Si chiamano HP Envy X2 e ASUS NovaGO e sono i primi due device 2-in-1 con Windows 10 presentati ieri nel corso dello Snapdragon Technology Summit che arriveranno sul mercato con a bordo il SoC Snapdragon 835 di Qualcomm, che finora abbiamo visto solo su smartphone Android di fascia alta.

Un annuncio a lungo atteso, anche perché parliamo di laptop molto leggeri e sottili dotati di connettività 4G e capaci sia di raggiungere un’autonomia elevatissima (circa 20 ore), sia di assicurare un funzionamento efficiente senza la necessità della presenza di una ventola di raffreddamento.

HP Envy X2 è un 2-in-1 leggerissimo ed estremamente sottile (680 grammi per 6,9 millimetri di spessore) con display touch da 12.3 pollici con risoluzione WUXGA+, fino a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, tastiera retroilluminata e un modem Gigabit LTE Snapdragon X16.

Verrà venduto con a bordo Windows 10 S (ma si potrà effettuare l’aggiornamento gratuito a Windows 10 Pro), supporterà Windows Hello grazie alla webcam incorporata e, grazie allo stand integrato, potrà essere posizionato con un angolo compreso tra 110 e 150 gradi.

Stesso modem per Asus NovaGO, un altro 2-in-1 Windows 10 S con cerniera per utilizzarlo in diverse posizioni e modalità econ un’autonomia super (Asus parla di 22 ore con una carica e di 30 giorni in stand-by). Tra le caratteristiche hardware spiccano il display NanoEdge da 13.3” FullHD touch, 4/8GB di RAM e 64/256GB di memoria integrata, peso di 1,39kg e spessore 14,9 millimetri, due porte USB 3.1, un connettore HDMI e un lettore di microSD.

Per entrambi i dispositivi non sono state ancora fornite le rispettive date di uscita sul mercato, ma nel caso del 2-in-1 Asus si conoscono già i prezzi per il mercato USA, ovvero 599 dollari per il modello con 4GB di RAM e 64GB di storage e 799 dollari per quello con 8GB di RAM e 256GB di storage.