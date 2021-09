I primi laptop Windows 11 di Lenovo si affidano agli AMD Ryzen

Lenovo, che anche nella prima metà dell’anno si è riconfermato il primo produttore di PC al mondo, festeggerà l’arrivo di Windows 11 a ottobre con due laptop premium basati su processori AMD Ryzen. L’IdeaPad Slim 7 Carbon sarà caratterizzato da una cover in carbonio e un corpo in alluminio da abbinare al suo splendido schermo OLED da 14 pollici. Oltre al contrasto infinito fornito da un OLED, Lenovo utilizzerà un pannello con refresh rate di 90Hz, risoluzione di 2880×1800 pixel e aspect-ratio di 16:10 (la densità raggiunge i 243 pixel per pollice).

All’interno del Slim 7 Carbon troverete un Ryzen 7 5800U a 8 core con una GPU Nvidia GeForce MX450 opzionale. Lenovo offrirà fino a 16 GB di RAM LPDDR4X a basso consumo energetico e fino a 1 TB di SSD PCIe. La durata della batteria è notevole visto che si parla di 14,5 ore di utilizzo. Lenovo ha affermato che Slim 7 Carbon includerà anche la tecnologia Rapid Charge Express, grazie alla quale il laptop può caricare abbastanza energia in una batteria scarica in 15 minuti di ricarica per funzionare per 3 ore dal suo caricabatterie da 65 watt.

Come ogni laptop AMD che abbiamo visto, non c’è supporto per la tecnologia Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4 di Intel, né c’è una porta USB-A. Lenovo offre invece tre porte USB-C, che consentono di caricare il laptop lasciando aperte due porte per l’uso. Lo Slim 7 Carbon peserà circa 1 Kg quando sarà in vendita a ottobre con un prezzo di partenza di 1.290 dollari (i prezzi in euro non sono ancora disponibili).

Se un laptop con schermo da 14 pollici con GeForce MX450 non è abbastanza, Lenovo ha anche presentato un nuovo IdeaPad Slim 7 Pro, rivolto a chi ha bisogno di un po’ più di “grinta” a livello di prestazioni. Anche questo laptop dispone di uno schermo in 16:10, formato che per molti versi consideriamo superiore ai laptop con aspect ratio 16:9. Il pannello IPS si spinge fino a 500 nits di luminosità ed è valutato per il 100% dello spettro sRGB, con un’opzione per una versione con frequenza di aggiornamento di 120Hz.

All’interno del laptop troverete un Ryzen 7 5800H a 8 core, fino a 16 GB di DDR4, un SSD PCIe da 1 TB e fino a un chip grafico GeForce RTX 3050. Rispetto allo Slim 7 Carbon, la CPU di questo laptop vanta prestazioni migliori grazie al margine termico aggiuntivo del chip Ryzen di classe H. La GPU per laptop GeForce RTX 3050 si basa sui nuovi core GPU “Ampere” di Nvidia invece della vecchia GPU “Turing” che la GeForce MX450 utilizza nello Slim 7 Carbon.

Questo aggiornamento si traduce in prestazioni di gioco migliori, supporto per il ray tracing hardware e nell’inclusione della codifica e decodifica hardware Nvidia, che può aiutare a utilizzare Adobe Premiere in viaggio. Ovviamente, uno schermo più grande e più prestazioni non sono gratis. Il Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro peserà infatti il doppio dello Slim 7 Carbon.

Per la durata della batteria, lo Slim 7 Pro sarà dotato di una batteria da 75 Wh con una durata nominale di 12,5 ore di utilizzo, mentre le connessioni comprendono due porte USB-A, un lettore di schede SD, una porta HDMI, USB-C e un jack audio. Anche l’IdeaPad Slim 7 Pro sarà in vendita il prossimo mese con un prezzo a partire da 1.450 dollari.