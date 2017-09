Panasonic ha presentato la terza generazione del suo notebook semi-rugged Toughbook CF-54, dotato del processore Intel Core i5-7300U vPro della famiglia Kaby Lake, di molteplici possibilità di configurazione, porte multiple e display da 14 pollici. Oltre a integrare Windows 10 Pro, tutte e tre le versioni del Toughbook CF-54 in commercio (Entry, Mid e Premium) offrono come standard lettore DVD, porta VGA e porta True Serial allo stesso prezzo dell’equivalente configurazione del Toughbook CF-53.

L’area configurabile del dispositivo permette di scegliere tra unità DVD, seconda batteria, lettore Smart Card o uno slot per PC card. Un’ulteriore porta può essere configurata con una seconda LAN, una USB Rugged, un GPS dedicato o una porta USB 2.0. Il display da 14’’ è disponibile in HD (1366×768), Full HD (1920×1080) o Full HD con touchscreen multi-touch capacitivo, per assicurare la nitidezza e l’accuratezza nei dettagli richieste dai professionisti di diversi settori.

Il dispositivo è inoltre dotato di connettore di interfacciamento per la docking station veicolare e desktop, mentre tra le opzioni sono disponibili 4G LTE, connettore pass-through per doppia antenna, lettore di Smart Card contactless e lettore di impronte digitali.

Il modello Entry (HD senza Touchscreen) dispone di 4GB di RAM (Max. 32GB) e 500GB HDD standard (128GB/256GB SSD opzionali); il modello Mid (Full HD senza Touchscreen) offre invece 4GB di RAM (Max. 32GB) e 256GB SSD standard (128GB SSD opzionali), mentre il modello Premium (Full HD con Touchscreen) dispone di 8GB di RAM (Max. 32GB) e 256GB SSD standard (128GB SSD opzionali).

Sebbene si tratti di un dispositivo semi-rugged, il Toughbook CF-54 è il più protetto della sua categoria, grazie alla copertura in magnesio su tutti e quattro i lati, alla protezione completa contro i liquidi della tastiera e del display e alla struttura con trama ad alveare per la massima resistenza agli urti.

Può sopportare cadute fino a 76 cm di altezza, e, per una maggiore praticità, è dotato di una maniglia integrata. Il device può essere inoltre personalizzato su richiesta con un logo aziendale ed essere montato sui veicoli, grazie agli accessori di terze parti approvati da Panasonic. Grazie a un’autonomia di 10 ore il device riesce a stare al passo con le necessità dei lavoratori in mobilità, ma con l’opzione di una seconda batteria è possibile raggiungere un masismo di 17 ore di autonomia.

Il Toughbook CF-54 è disponibile con prezzi consigliati per le configurazioni base di 1.653 euro + IVA per il modello Entry, 2.057 euro + IVA per il modello Mid e 2.651 euro +IVA per il modello Premium.