Nuovi Dell Latitude e Precision nel segno dell’intelligenza artificiale

Dell Technologies ha presentato diverse novità all’interno delle proprie famiglie di laptop business Latitude e Precision, che promuovono ulteriormente la sostenibilità grazie a materiali riciclati, packaging sostenibile e design efficienti dal punto di vista dei consumi energetici e certificazioni EPEAT Gold.

Con Dell Optimizer, la tecnologia di ottimizzazione automatica basata su intelligenza artificiale (AI) ora disponibile sui modelli Latitude, Precision e OptiPlex, i professionisti possono lavorare in modo più intelligente. Il software integrato apprende infatti le modalità di lavoro di ciascun utente, adattando il proprio comportamento e lasciando alle persone la possibilità di concentrarsi su attività per loro prioritarie. La soluzione lavora “dietro le quinte” per migliorare le performance complessive delle applicazioni, velocizzare le procedure di login, proteggere il blocco del computer, eliminare echi e ridurre il rumore di sottofondo nelle conference call, oltre ad estendere l’autonomia della batteria.

I nuovi laptop e 2-in-1 Latitude, disponibili con processori Intel vPro di 10° generazione e connettività Intel Wi-Fi 6 (Gig+), si adattano al modo di lavorare delle persone. La nuova serie ultra-premium 9000 e la nuova serie 7000, completamente riprogettata, propongono un design in alluminio lavorato e satinato, autonomia prolungata, una dotazione completa di porte e ampi display dalla cornice sottile su tutti e quattro i lati per poter vedere e fare di più.

Per gli executive e i professionisti che viaggiano spesso e che hanno bisogno del massimo in termini di design, potenza e connettività, il Latitude 9510 è un business PC da 15″ estremamente compatto e leggero. A partire da 1,40kg di peso, questo portatile propone un design integrato già predisposto per il 5G, fino a 34 ore di autonomia della batteria e un’esperienza migliorata per le conferenze grazie a nuovi speaker e microfoni incorporati.

Progettati per bilanciare prestazioni e portabilità, i modelli Latitude 7410 e 7310 sono i più piccoli business laptop da 14″ e 13″ di fascia premium al mondo. Configurabile anche come 2-in-1, il modello Latitude 7410 propone il primo display 4K low blue light del settore per una maggiore leggibilità e un superiore comfort per gli occhi. Il modello Latitude 9510 è già disponibile con prezzi a partire da 1.359 euro, mentre i Latitude 7410 e 7310 partono rispettivamente da 989 euro e 1.029 euro.

Dell ha reingegnerizzato anche il proprio portafoglio di workstation mobili Precision studiato per rispondere ai workload esigenti in termini di grafica intensiva, analisi dei dati e modellazione CAD. Oggi più compatte, con un design elegante e innovazioni per la gestione termica, le nuove workstation mobili Precision offrono certificazioni ISV con schede grafiche professionali NVIDIA e con i più recenti processori Intel Xeon e Core vPro di 10° generazione.

I modelli Dell Precision 5550 (già disponibile a partire da 2.449 euro) e 5750 sono le workstation mobili da 15″ e 17″ più piccole e sottili del mondo. Con un display InfinityEdge a 4 lati in formato 16:10 (e con luminosità fino a HDR 400), il nuovo Precision 5750, disponibile da giugno a prezzi non ancora comunicati, è anche predisposto per VR/AR e AI.

