Nuovi Asus Zenbook e Vivobook: spinta su prestazioni e schermi OLED per i creativi digitali

Nel corso dell’evento online “The Pinnacle of Performance” la casa taiwanese ha presentato la nuova gamma di notebook ASUS Vivobook (serie Pro e S) e ASUS Zenbook (serie Pro e S) per il 2022. Le parole d’ordine sono prestazioni altissime, massimi livelli di produttività e soprattutto ampio spazio alla creatività. Scopriamo insieme in nuovi modelli.

Asus Vivobook

Grandi prestazioni per la produttività quotidiana, un’ottima qualità del display e una lunga durata della batteria sono esigenze universali per quasi tutti gli utenti, la linea Vivobook 2022 mette insieme tutte queste caratteristiche aggiornando l’intera linea per raggiungere prestazioni più alte e e qualità dell’immagine.

Vivobook Pro

La serie Vivobook Pro offre prestazioni elevate e si rivolge in particolare ai content creator. Presenta componenti ad alta prestazione, tra cui le più recenti CPU Intel Core serie H o AMD Ryzen serie 6000 H, assistiti per la grafica dalla scheda NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Tanta potenza richiede un adeguato raffreddamento e il sistema ASUSIceCool Pro permette di raggiungere una potenza termica combinata (TDP) fino a 140 watt. Altre caratteristiche che interesseranno grafici, videomaker e creator sono il display OLED ad elevata qualità – tra cui il primo display OLED 3.2K 120 Hz da 16 pollici al mondo – e il controllo rotativo digitale ASUS DialPad.

L’ASUS DialPad 9 è un controllo rotativo virtuale posizionato sul touchpad che offre ai creatori il controllo completo delle regolazioni dei parametri nella suite di Adobe. È compatibile e personalizzabile nelle sue funzioni in qualsiasi altra applicazione. Può essere personalizzato tramite ProArt Creator Hub, che offre agli utenti l’accesso completo ad altre impostazioni e funzionalità relative ai creators, tra cui modalità di prestazione e calibrazione dello schermo.

I nuovi modelli per il 2022 includono il Vivobook Pro 16X OLED con schermo da 16 pollici, Vivobook Pro 15X OLED con schermo da 15,6 pollici, Vivobook Pro 14X OLED da 14,5 pollici, Vivobook Pro 16 OLED da 16 pollici e Vivobook Pro 15 OLED da 15,6 pollici.

Vivobook S

I notebook della famiglia Vivobook S sono i più sottili e leggeri in gamma, con un profilo del telaio che misura appena 17,9 mm di spessore e con un peso inferiore a 1,6 kg, ma allo stesso tempo offrono livelli di prestazioni normalmente associati a modelli molto più ingombranti. Inoltre, si posizionano tra i primi laptop al mondo della categoria thin and light in grado di offrire una CPU con TDP di 45 W.

La gamma della serie Vivobook S 2022 comprende il Vivobook S 14X OLED da 14,5 pollici, il Vivobook S 16X OLED da 16 pollici, il Vivobook S 14 OLED da 14 pollici e il Vivobook S 15 OLED da 15,6 pollici.

Asus Zenbook

Zenbook Pro

La seconda uscita riguarda la gamma Zenbook, punta di diamante della casa di Taiwan. Sono stati aggiunti sei nuovi modelli tra notebook tradizionali, convertibili e dual screen. .

Per a serie Zenbook Pro, ASUS ha collaborato con NVIDIA per portare i vantaggi di NVIDIA Studio ai nuovi laptop della serie Pro, comprese le ottimizzazioni software e i driver NVIDIA Studio preinstallati per migliorare prestazioni e affidabilità delle applicazioni creative. Grazie a caratteristiche hardware dedicate vengono accelerate accelerano la progettazione 3D, l’editing video, il live streaming e i tipici workflow del lavoro grafico.

Gli utenti possono accedere a strumenti esclusivi di casa NVIDIA come NVIDIA Omniverse per l’editing e la collaborazione in 3D, NVIDIA Broadcast per le dirette streaming e NVIDIA Canvas per la pittura assistita dall’intelligenza artificiale.

I nuovi modelli per il 2022 includono il Zenbook Pro 16X OLED con schermo da 16 pollici, Zenbook Pro 17 con schermo IPS da 17,3 pollici, processori AMD Ryzen 6000, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB e scheda video integrata o discreta NVIDIA GeForce RTX 3050, Zenbook Pro 14 Duo OLED con uno schermo OLED da 14,5 pollici e risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz e Zenbook 15 Flip OLED da 15,6 pollici.

Zenbook S

La serie ASUS Zenbook S guadagna due nuovi modelli, il Zenbook S 13 OLED con processore AMD Ryzen 6000 e Zenbook S 13 Flip OLED con processore Intel Core di dodicesima generazione. Entrambi presentano un display OLED touchscreen da 13,3 pollici e risoluzione 2.8K. La versione Flip con schermo che ruota di 360 gradi permette agli utenti di lavorare o giocare in qualsiasi configurazione: laptop, tenda, stand, tablet – o qualsiasi altra posizione intermedia. I modelli della linea Zenbook S riassumo insieme portabilità e lunga durata della batteria.