Se per voi la portabilità è una priorità assoluta, investire in un laptop ultraportatile è la scelta giusta. Questa classe di notebook si caratterizza infatti per offire pc leggeri, sottili e dotati in genere di una buona autonomia. Tuttavia, pur condividendo alcune caratteristiche essenziali, i pc ultra portatili possono differire notevolmente da un modello all’altro. Dai componenti utilizzati fino ai compromessi fatti per ottenere l’ultraportatilità e alla qualità della costruzione, è importante sapere quale combinazione di caratteristiche rende un ultraportatile il migliore della sua categoria.

La durata della batteria, l’ergonomia e le specifiche tecniche sono tutti elementi da tenere in considerazione e, nel complesso. un ultraportatile deve avere buone prestazioni generali e caratteristiche di design e di materiali tali da renderli perfetti compagni da viaggio. Se però vi sentite sopraffatti da tutte le scelte disponibili oggi sul mercato, di seguito trovate i nostri consigli per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Dell XPS 13 Plus – Miglior ultraportatile in assoluto

Pro

CPU veloce

Pannello OLED

Ottimo audio

Contro

Solo due porte USB-C

Prestazioni della batteria mediocri

Nessun jack per le cuffie

Tra prestazioni eccellenti e uno splendido pannello OLED, il Dell XPS 13 Plus è tra i migliori ultraportatili che possiate trovare oggi sul mercato. La CPU Intel Core i7-1280P ha ben 14 core, il che significa che le prestazioni di elaborazione sono elevate. Questo ultraportatile è in grado di eseguire lavori di editing fotografico e video e attività di uso generale senza la minima incertezza. Al suo interno troviamo inoltre una GPU Intel Xe, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB e ci è piaciuto particolarmente il touchscreen OLED da 13,4 pollici con risoluzione di 3456×2160 pixel. Tuttavia, le connessioni sono piuttosto limitate è limitata e la durata della batteria è risultato al di sotto delle aspettative. Se si possono perdonare queste limitazioni, il Dell XPS 13 Plus è una valida opzione per la maggior parte delle persone, anche se il prezzo di circa 2700 euro per questa configurazione non è certo per tutti.

Leggi anche: come scegliere un pc portatile per lavoro

HP Pavilion Plus 14 – La migliore opzione economica (il plus in italia ha GeForce)

Pro

Il display OLED è splendido

Chassis elegante e completamente in metallo

Ottime prestazioni multimediali

Contro

Scarsa durata della batteria

La RAM a bordo non può essere espansa dopo l’acquisto

Tastiera poco leggibile per il basso contrasto tra tasto e scritte

Con un prezzo di listino di 1400 euro, l’HP Pavilion Plus 14 è l’opzione più economica di questa lista. Il display OLED è però straordinario e lo chassis in metallo è resistente ed elegante. Sotto il cofano, troviamo una CPU Intel Core i7-12700H, GPU integrata Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e 1 TB di storage SSD PCIe NVMe. Specifiche più che sufficienti per qualsiasi tipo di produttività, per non parlare delle attività di uso generale. Il display OLED da 14 pollici in 16:10 ha una risoluzione di 2880×1800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Detto questo, l’autonomia della batteria non è proprio stellare, ma se state cercando di risparmiare su un ultraportatile con specifiche più che valide, vale davvero la pena prendere in considerazione l’HP Pavilion Plus 14.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 – Migliore durata della batteria

Pro

Schermo OLED

Durata della batteria eccellente

Alte prestazioni grazie al processore Intel Core di 12a generazione

Contro

Tastiera nella media

La webcam non è all’altezza delle aspettative

Troppe app aggiuntive preinstallate

Se siete alla ricerca di un ultraportatile con un’eccellente durata della batteria, il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 da circa 1850 euro è tra le scelte migliori in assoluto. Quando abbiamo eseguito il benchmark per l’autonomia, che prevede l’esecuzione di diverse attività e video, il Pro 360 è infatti durato 14 ore con una sola carica. Inoltre, nonostante l’ingente batteria da 67 wattora, abbiamo un peso di poco più di due Kg. Per quanto riguarda i componenti interni, troviamo una CPU Intel Core i7-1260P, grafica integrata Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Si tratta di componenti più che sufficienti per il multitasking, l’editing multimediale, il lavoro su fogli di calcolo e così via. Tutte caratteristiche che contribuiscono a far sì che questo pc rientri nelle specifiche della piattaforma Intel Evo, che identifica appunto i portatili con le migliori prestazioni e autonomia. Il display AMOLED da 15,6 pollici ha una risoluzione di 1920×1080 pixel, che va benissimo per la maggior parte delle attività. Per quanto riguarda le connessioni, sono disponibili tre USB Type-C, una microSD e un jack audio da 3,5 mm. Se viaggiate spesso e avete bisogno di un portatile che vi duri più di una giornata lavorativa, il Samsung Galaxy Book2 Pro 360 è un’ottima scelta.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro X – Il migliore per i giochi

Pro

Design attraente e costruzione robusta

Profilo sottile, peso ridotto

Tastiera e touchpad piacevoli

Prestazioni nel complesso eccellenti

Contro

Assenza di Thunderbolt 4, Ethernet o uscita video dedicata

Il display è di ottima qualità, ma non all’altezza delle alternative OLED

La durata della batteria è leggermente inferiore alla media

Il Lenovo Yoga Slim 7 Pro da 2000 euro è un po’ una mosca bianca nel settore degli ultraportatili, in quanto è un modello in grado di eseguire anche i videogiochi più recenti e bisognosi di risorse grafiche. È infatti dotato di una scheda grafica dedicata, che di solito occupa un bel po’ di spazio all’interno di un portatile. Tuttavia, il 7 Pro riesce a rimanere relativamente leggero, con un peso di poco superiore ai 3 Kg Ha anche una tastiera spaziosa con tasti di dimensioni standard e, sebbene ci piacciano la tastiera e il design robusto, gli aspetti più interessanti sono la CPU AMD Ryzen 6900HS, la GPU Nvidia GeForce RTX 3050 con TDP di 55 watt, i 32 GB di RAM e il generoso SSD da 1 TB, ma anche il display LCD-IPS da 14,5″ con risoluzione di 3072 x 1920 pixel e refresh-rate a 1209 Hz non scherza affatto.

Acer Aspire Vero 14 – La migliore opzione eco-compatibile

Pro

Prestazioni brillanti

Durata della batteria elevata

Thunderbolt 4

Materiali ecologici

Lettore di impronte digitali pratico e veloce

Contro

Troppe applicazioni preinstallate

Speaker non all’altezza

RAM saldata e non aggiornabile

In un settore competitivo come quello degli ultraportatili, l’Acer Aspire Vero 14 si distingue per l’utilizzo di plastica riciclata. Acer ha quindi scelto di adottare una prospettiva unica per il design del Vero 14, che piacerà a coloro che si preoccupano di utilizzare materiali più ecologici. L’attrattiva di questo ultraportatile non sta però solo nell’uso di materiali riciclati, ma anche il design è attraente e include alcuni particolari unici e i componenti interni non sono da meno tra processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, grafica integrata Iris Xe, 16 GB di RAM e un’unità SSD M.2 NVMe da 512 GB. Il tutto, per un prezzo di poco meno di 1000 euro.

FAQ: Come scegliere un pc ultra portatile

1 – Che cos’è un ultraportatile?

Un ultraportatile è un computer portatile compatto e leggero, ma che rispetto a un “normale pc” non scende a compromessi riguardo alle funzionalità e alle prestazioni. Di solito pesa circa un chilo e mezzo e le dimensioni dello schermo sono di 14 pollici o meno. Qualche anno fa venivano definiti anche Ultrabook. Questi laptop sono pensati per chi porta con sé il computer portatile ovunque vada e, proprio per ridurne le dimensioni, i produttori spesso integrano batterie non particolarmente grandi (ma le eccezioni non mancano) e forniscono meno connessioni fisiche rispetto ai laptop più tradizionali.

2 – Di quanta potenza ho bisogno?

Per l’uso quotidiano, consigliamo una CPU Intel Core i5 di 12a generazione, 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Questi componenti sono sufficienti per lavorare su fogli di calcolo, eseguire video editing non professionale e altre attività non particolarmente pesanti Se però siete utenti “esperti”, vi suggeriamo di acquistare un Intel Core i7 di 12a generazione, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria SSD. Da notare che non ci sono molti ultraportatili in circolazione con GPU discreta, che aggiungerebbe un peso significativo a un laptop così sottile.

3 – E la durata della batteria?

Quando si parla di ultraportatili, la durata della batteria è uno degli aspetti più importanti da considerare. Che siate in viaggio per lavoro o per motivi personali, non volete ritrovarvi con un portatile scarico. Consigliamo un portatile che possa durare dalle 12 alle 14 ore con una singola carica. È più di un’intera giornata di lavoro.