I Chromebook sono computer portatili basati sul sistema operativo Chrome di Google. In sostanza, utilizzano Google Documenti, Gmail e altri strumenti di Google anziché software Windows o Mac. Tali strumenti possono essere utilizzati anche offline, ma in realtà è necessaria una connessione regolare al web per poter lavorare. I Chromebook sono super economici, eleganti e potenti. E non ci sono reali preoccupazioni per la sicurezza. Tuttavia è meglio non scegliere un Chromebook se è necessario utilizzare Windows, Office o qualsiasi altro software Microsoft.

Se state valutando l’acquisto di un Chromebook ci sono diverse opzioni disponibili. Dell offre una vasta gamma di dispositivi, tra cui il Dell Chromebook 11, che ha una lunga durata della batteria. In alternativa, sia Acer che Asus offrono solide soluzioni Chromebook per circa 300 euro.