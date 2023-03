Che stiate creando un nuovo logo elegante per la vostra azienda o una copertina di una rivista con colori vivaci, come grafici avete bisogno del giusto tipo di computer portatile per portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. L’aspetto più importante quando si parla di grafica (immagini e video) è sicuramente un hardware potente. Per attività come la modellazione 3D, avrete infatti bisogno di una CPU molto prestante e di una buona quantità di RAM. A seconda delle dimensioni e della complessità del progetto, vi potrebbe servire un processore con più core e, come altro elemento hardware fondamentale non può mancare una scheda grafica potente, soprattutto se dovete lavorare con texture di grandi dimensioni.

Se non sapete da dove iniziare. abbiamo stilato un elenco di alcuni dei migliori laptop per grafica disponibili oggi sul mercato in diverse fasce di prezzo, anche se trattandosi di macchine per fare grafica non aspettatevi modelli ultra economici. Questi laptop non solo sono potenti dal punto di vista grafico, ma hanno anche display di eccellente qualità nel caso l’accuratezza dei colori sia un aspetto fondamentale dei vostri progetti.

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 – Il migliore in assoluto

Pro

Un sorprendente display AMOOLED

Uno dei primi laptop con Intel Core di 13a generazione

Durata della batteria al top

Contro

Webcam solo discreta

Un display di alta qualità è uno strumento fondamentale per i grafici quando lavorano ai loro progetti ed è per questo che dovreste prendere in considerazione l’acquisto del Samsung Galaxy Book3 Pro 360 a 2299 euro. Il display AMOLED da 16” a 120 Hz è assolutamente straordinario e produce colori vibranti e neri tra i più profondi che abbiamo mai visto. Ha una risoluzione di “3K”, che rappresenta un netto upgrade rispetto alla precedente versione Book2 (che si fermava a 1080p) con 1080p.

Il Galaxy Book3 ha anche un’ottima potenza di calcolo. Con una CPU Core i7 di ultima generazione, è infatti abbastanza veloce per le esigenze di progettazione grafica di base e per l’uso generale. Dispone inoltre di 16 GB di RAM e di un’unità di archiviazione SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB. Sono componenti più che sufficienti per il multitasking o per eseguire un paio di applicazioni contemporaneamente. Se poi siete spesso in movimento, il Book3 offre anche un’eccellente durata della batteria: i nostri test hanno infatti mostrato oltre 13,5 ore di utilizzo continuo con riproduzione di video in 4K. L’unico compromesso di cui tenere conto è la webcam dalla qualità video solo discreta, che comunque non dovrebbe rappresentare un particolare ostacolo.

MSI GF76 Katana – Miglior rapporto qualità-prezzo

Pro

Prestazioni decenti della CPU

Design interessante

Tastiera e trackpad confortevoli

Contro

Prestazioni della GPU poco brillanti

Il display pecca in luminosità

L’audio produce bassi non proprio eccellenti

Se avete un budget limitato (si parte da circa 1200 euro), l’MSI GF76 Katana è il miglior modello della lista come rapporto qualità/prezzo. È dotato di una CPU Intel Core i7-12700H, di una GPU Nvidia GeForce RTX 3050Ti, di 16GB di RAM e di 512GB di memoria SSD PCle 4. In altre parole, questa macchina dovrebbe essere in grado di gestire con relativa facilità la maggior parte delle attività di progettazione e i carichi di lavoro quotidiani. La GPU è un po’ sottotono quando si eseguono i giochi più recenti, ma MSI offre fino a sette configurazioni diverse, quindi potete sempre scegliere un’opzione più potente. Anche il display non è eccezionale per contrasto e luminosità, ma i 17,3 pollici si fanno sentire positivamente in quanto a comodità.

Razer Blade 17 (2022) – Il migliore per i designer di videogiochi

Pro

Enorme display da 17 pollici in un portatile relativamente compatto

CPU Intel di 11a generazione e grafica Nvidia RTX

Contro

Nessuna porta USB-A e nessuna Gigabit Ethernet

La ricarica ibrida sacrifica un po’ di prestazioni

Il Razer Blade 17 (versione 2022) è la nostra scelta migliore per i designer di videogiochi. Grazie alla CPU Intel Core i7-12800H, ai 32 GB di RAM DDR5, all’SSD PCIe Gen4 NVMe da 1 TB e alla potentissima GPU GeForce RTX 3080 Ti, questo costosissimo laptop (circa 4500 euro) ha tutte le carte in regola per affrontare i progetti più impegnativi dal punto di vista grafico. Anche il display QHD da 17,3 pollici è bellissimo. Non solo ha una frequenza di aggiornamento di 240Hz, ma anche la risoluzione di 2650×1440 pixel fa il proprio dovere.

ROG Zephyrus G14 (2022) – Il più portatile

Pro

Prestazioni di CPU e GPU in un design molto compatto

Webcam

Contro

La retroilluminazione della tastiera non è all’altezza

L’Asus ROG Zephyrus G15 è una specie di rarità grazie al suo fattore di forma compatto e ai suoi potenti componenti interni. Pesa poco più di 2 Kg, il che lo rende un valido compagno di viaggio. Offre inoltre prestazioni ragionevolmente veloci grazie alla CPU AMD Ryzen 9 6900HS, alla GPU AMD Radeon RX6800S, ai 16 GB di RAM DDR5 e all’unità di archiviazione SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Questi componenti sono una combinazione fenomenale per i lavori di progettazione più impegnativi. La tastiera, però, non è il massimo: è un po’ morbida e la retroilluminazione non è all’altezza. Detto questo, quando si tratta di una combinazione di portabilità e prestazioni, lo Zephyrus G14 è una scelta estremamente valida.

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED – Il miglior doppio display

Pro

Display principale ottimo e display secondario comodo

Ottime opzioni di I/O e connettività wireless

La potenza di CPU e GPU soddisfa le esigenze dei creatori di contenuti

Contro

La durata della batteria è insufficiente per un portatile da produttività

Il trackpad è piccolo e posizionato in modo scomodo

Le porte orientate verso il retro possono essere difficili da raggiungere

Perché avere un solo display quando potete averne due? L’Asus Zenbook Pro 14 rende possibile questo scenario, grazie a un luminoso pannello touch OLED 4K da 14,5 pollici che copre il 100% della gamma di colori DCI-P3. Uno schermo principale insomma già eccellente di suo, ma la caratteristica davvero unica di questo laptop è lo schermo secondario da 12,7 pollici e 2880×864 pixel di risoluzione situato appena sopra la tastiera. Dal momento che Windows 11 lo considera come un secondo monitor, potete usarlo per ogni tipo di utilizzo, ad esempio come secondo trackpad o per visualizzare un pannello di controlli touch per alcune applicazioni Adobe. Lo Zenbook Pro 14 offre anche solide prestazioni grazie a un processore Core i7, alla GPU GeForce RTX 3050, a 16 GB di memoria DDR5 e a un’unità SSD NVMe da 1 TB.

Soffre però di una durata mediocre della batteria e il prezzo è per pochi (online si parte da circa 2800 euro), ma nonostante ciò lo Zenbook Pro 14 Duo OLED è un’ottima opzione per i grafici o per qualsiasi altro creatore di contenuti e l’ultima versione del laptop a doppio schermo di Asus è la migliore in assoluto.

Asus ROG Flow Z13 – Il miglior portatile in stile folio

Pro

Ottime prestazioni in formato compatto

Display luminoso e nitido

Compatibile con XG Mobile per potenziare la GPU

Contro

Non è un laptop economico

La tastiera staccabile non è adatta ai giocatori

L’Asus ROG Flow Z13 è forse il laptop più insolito di questa lista. In poche parole, si tratta di una macchina da gioco in stile folio. Potete infatti aprire il kickstand sul retro e avrete un computer portatile a conchiglia. Potete anche rimuovere la tastiera e usarlo come tablet. La sua versatilità lo rende un’ottima scelta per i lavori creativi, mentre per quanto riguarda i componenti troviamo una CPU Intel Core i9-12900H, una GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD PCIe NVMe M.2. È insomma un laptop molto potente e il display touch IPS da 1200p produce immagini nitide e vibranti. Questo tipo di versatilità ha però un costo elevato (si parte da circa 2000 euro), quindi non è l’opzione più economica.

FAQ

Di quanta potenza di elaborazione ho bisogno?

Se avete appena iniziato una carriera nel campo della grafica, scegliete un processore Intel Core i5 o i7. Se lavorate nell’editing video o nel motion design, vi consigliamo direttamente un Intel Core i9. Tuttavia, anche il numero di core è importante per il lavoro di progettazione. Questo perché il processore deve dividere il carico di lavoro quando esegue un programma di rendering 3D. Un processore con quattro core è il requisito minimo, ma più core ci sono meglio è. Per quanto riguarda i processori AMD, la serie Ryzen 5 è abbastanza potente per i lavori di grafica di base. Per avere invece più potenza, puntate su un Ryzen 9.

Ho davvero bisogno di una GPU?

Per i progetti ad alta intensità grafica, come la progettazione 3D, è necessaria una scheda grafica dedicata. Fortunatamente, la maggior parte dei portatili da gioco ha una scheda grafica dedicata e dovrebbe essere in grado di gestire al meglio questi progetti. Se volete risparmiare, scegliete una Nvidia RTX 3060 o 3050 Ti. Per ottenere prestazioni grafiche più elevate, vi consigliamo di acquistare una Nvidia RTX 3080 Ti o una AMD Radeon RX6800S.

Quanto deve essere grande il mio schermo?

Il display è forse uno degli aspetti più importanti di un laptop, soprattutto per i lavori di design. Le dimensioni e la risoluzione dipendono dalla complessità del vostro progetto. Per prima cosa, parliamo delle dimensioni. Vi spostate regolarmente dalla casa all’ufficio? Se è così, molto meglio puntare su un laptop da 13 o 14 pollici, perché è più piccolo, leggero e, in sintesi, più portatile. Se invece lavorate su file ad alta risoluzione o se avete bisogno di molto spazio sullo schermo, un 17 pollici è il massimo che potete trovare oggi sul mercato. Per quanto riguarda la risoluzione, dovete puntar almeno ai 1080p, mentre se avete la possibilità di spendere un po’ di più, uno schermo 4K è un’opzione ideale per i lavori creativi.

Quanto deve durare il mio laptop con una sola carica?

Se avete intenzione di portare con voi il vostro laptop, vorrete qualcosa che possa durare dalle 10 alle 12 ore con una singola carica. Si tratta di più di un’intera giornata di lavoro. Tuttavia, le dimensioni della batteria influiscono direttamente sulla portabilità del computer. Più grande è la batteria, più pesante è il portatile.

Quanto deve essere varia la scelta delle porte?

Un’ampia gamma di porte è sempre una buona cosa, perché elimina la necessità di un adattatore. Dovreste acquistare un portatile che abbia sia USB-C che USB-A. Anche una porta HDMI è utile per collegarsi a un monitor esterno, soprattutto se il display del laptop è piccolo e poco luminoso e vi serve qualcosa di più grande e “spinto” per i vostri progetti grafici.