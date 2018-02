Microtech e-book Pro, disponibile con a bordo Windows 10 Home, Windows 10 Pro o Ubuntu, è un nuovo laptop progettato in Italia che si distingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo. È spesso appena 13 millimetri, pesa poco più di 1 Kg e monta un display IPS da 14,1 pollici con risoluzione Full HD, angolo di visione di 178°, cornici spesse solo 3 millimetri e vetro protettivo con tecnologia OGS (One Glass Solution), soluzione che aiuta ad aumentare la profondità dei colori riducendo i riflessi della luce.

Microtech ha posto molta attenzione anche ai materiali e all’assemblaggio. La tastiera ad esempio, progettata per supportare fino a 8 milioni di battiture, ha tre livelli di retroilluminazione e l’escursione dei tasti ha di una corsa di 0.7 mm. La scocca è realizzata in alluminio serie 5000 per un elevato livello di rigidezza, mentre la batteria con capacità di 38 Wh assicura un’autonomia di circa 9 ore (10 giorni in stand-by) e si ricarica fino al 50% in 60 minuti.

Il cuore di e-book Pro è quello di un laptop entry-level, ma nonostante ciò troviamo un processore Intel Celeron Serie N, con quattro core che si spingono fino 2,20 GHz, 6 GB di RAM LP-DDR3 e tre tagli di storage SSD M.2 tra cui scegliere in fase di acquisto (60, 120 e 240 GB). A livello di connettività troviamo Wi-Fi ac Dual Band e Bluetooth, mentre le connessioni offrono un jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB 3.0 full-size, uno slot micro SD e una porta Micro HDMI per la connessione di monitor esterni.

Da segnalare anche il touchpad che supporta gesture multitouch a quattro dita e integra un sensore d’impronte che, tramite Windows Hello, consente di accedere al sistema operativo senza dover inserire la password. Come dicevamo prima, i prezzi sono molto interessanti. Si parte infatti da 449 euro per la configurazione meno costosa (Ubuntu e SSD da 60GB) fino ai 599 euro necessari per quella con Windows 10 Pro e SSD da 240GB.