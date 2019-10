Microsoft: tutte le novità della gamma Surface tra laptop e dual screen

In occasione dell’evento tenutosi ieri a New York, Microsoft ha annunciato 4 nuovi prodotti in arrivo in Italia nei prossimi mesi: Surface Laptop 3 da 13.5’’ e da 15’’, Surface Pro 7 e Surface Pro X. Sono però stati anticipati anche due dispositivi dual-screen, Surface Neo e Surface Duo, previsti per la fine del 2020. Surface Laptop 3, Surface Pro 7 e Surface Pro X sono già disponibili in pre-order sia nella versione consumer, sia nella configurazione commercial, che integra Windows Pro e la garanzia Advanced Exchange.

Surface Laptop 3

Il nuovo Surface Laptop 3 sarà disponibile in due formati, da 13.5’’ e 15’’ e integra processori Intel Core di decima generazione, offrendo inoltre la scelta di materiali tra l’Alcantara e le lucide finiture in alluminio lavorato. Il nuovo Surface Laptop 3 da 15’’ introduce uno schermo più grande e performance grafiche migliorate grazie il nuovo processore AMD Ryzen Surface Edition.

Entrambi i modelli puntano poi a offrire un’esperienza di scrittura più confortevole grazie alla nuova tastiera, integrano sia la porta USB-A, sia quella USB-C, e, grazie alla tecnologia Fast Charging, permettono di raggiungere l’80% della carica in circa 1 ora. Surface Laptop 3 è disponibile in pre-order sul Microsoft Store a partire da 1.169 euro per il 13’’ e 1.399 euro per il 15’’ e in versione commercial a partire da 1.269 euro per il 13’’ e 1.499 euro per il 15’’.

Surface Pro 7 e Surface Pro X

Surface Pro 7 è adesso due volte più veloce rispetto al modello precedente grazie al processore Intel Core di decima generazione e integra sia la porta USB-A sia quella USB-C, senza dimenticare un’autonomia che consente di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata lavorativa. La linea Pro si amplia ulteriormente con Surface Pro X, più leggero, sottile, potente e connesso rispetto ai precedenti modelli, con uno spessore di 5,33 mm e un peso di 762 grammi.

Il nuovo processore Microsoft SQ1 a bordo del Pro X, progettato in collaborazione con Qualcomm, vanta 2 teraflop di potenza di elaborazione grafica ed è il processore Qualcomm più veloce mai creato per un PC. Con cornici più sottili del 33%, il nuovo Surface Pro X è dotato di un immersivo touch-screen edge-to-edge in uno chassis di 12’’.

Inoltre, la nuova Surface Pro X Signature Keyboard include uno slot per conservare e ricaricare la nuova Slim Pen, sempre disponibile e pronta per l’uso in qualsiasi momento. Surface Pro 7 e Surface Pro X sono disponibili per il preordine sul Microsoft Store rispettivamente a partire da 919 e 1.169 euro e in versione commercial rispettivamente a partire da 1.019 e 1.269 euro.

Surface Neo e Duo

Surface Neo è un nuovo dispositivo dual-screen pensato per la produttività con sistema operativo Windows 10X. Un perno divide due schermi da 9’’, permettendo una rotazione di 360° che consente al dispositivo di adattarsi a ogni esigenza di fruizione. Da aperto offre un sottilissimo schermo LCD da 13’’ e, grazie alla tastiera magnetica rimovibile, garantisce la produttività e il multitasking tipici di un vero PC.

Il Surface Duo è invece il primo Surface a entrare in tasca e riunisce il meglio della produttività di Microsoft, le app Android e il design Surface in un unico dispositivo da portare sempre con sé. Composto da due schermi ultrasottili da 5,6’’, che si combinano in uno schermo da 8,3’’, si adatta perfettamente a ogni contesto di lavoro, senza dimenticare la possibilità di effettuare telefonate.

Microsoft ha infine annunciato gli auricolari true wireless Surface Earbuds, che promettono una vestibilità estremamente confortevole, suoni ricchi e immersivi e comandi vocali e touch intuitivi per musica, chiamate e altro ancora. I nuovi Surface Earbuds saranno inizialmente in vendita esclusivamente negli Stati Uniti ad un prezzo di 249 dollari.

