Microsoft prepara un nuovo Surface Laptop economico?

Apparentemente Microsoft sta tornando alle sue radici con un nuovo Surface Laptop più piccolo ed economico che prevede di annunciare questo autunno. Un Surface Laptop da 12,5 pollici più piccolo al prezzo di circa 600 dollari/euro potrebbe non essere il laptop più entusiasmante che Microsoft abbia mai prodotto, ma questo nuovo modello potrebbe fare breccia tra gli utenti non interessati a tutte le funzioni dei Surface Laptop odierni e attenti al portafoglio.

Il nuovo laptop, nome in codice Sparti, dovrebbe far parte del tradizionale aggiornamento autunnale dei dispositivi Surface, stando a quanto riportato da Windows Central. Microsoft ha in genere utilizzato questo periodo per rilasciare un tablet Surface Pro aggiornato, nonché nuovi Surface Laptop e talvolta anche nuovi Surface Studio.

Windows Central segnala che Sparti partirà con un modello dotato di un processore Core i5, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, per un prezzo compreso tra 500 e 600 dollari. È poco potente rispetto ad altri laptop economici, anche se Microsoft potrebbe considerarlo come un rivale dei Chromebook che dominano soprattutto le aule delle scuole americane.

In tal caso, suona molto come una versione di prova per Windows 10X, il sistema operativo semplificato simile al poco fortunato Windows 10S per i dispositivi gestiti. Windows 10X, tuttavia, dovrebbe uscire nel 2021, ma d’altra parte Microsoft ha già perso la finestra di lancio di questo nuovo Surface per il periodo del back to school.

Ciò che ha reso il Surface Laptop originale così valido è stato un mix di design a conchiglia, durata della batteria elevata (e ancora oggi impressionante oggi), un grande schermo e un’ottima tastiera, tutte caratteristiche che potrebbero riconfermarsi anche per Sparti. Resta il fatto che qualsiasi Surface Laptop con solo 4 GB di RAM (che oggi giorno suonano in effetti come un passo falso) sarà probabilmente un po’ deludente, anche se Microsoft prevede un ambiente “cloud PC” in cui gli studenti (non universitari ma delle scuole elementari o medie) lavorerebbero interamente nel browser.

In ogni caso l’idea di Microsoft di puntare con questo notebook economico su un prodotto per le masse (i Surface Laptop 3 odierni non sono certo per tutti visti i loro prezzi) è evidente e non è detto che eventuali versioni un po’ più potenti non possano interessare anche utenti non interessati allo studio.