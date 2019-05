Questo white paper gratuito presenta i principi chiave per la messa in sicurezza dei moderni ambienti multi-cloud, delineando una soluzione unificata che lavori su diversi cloud, garantendo integrazione nativa con i cloud provider, gestione centralizzata e automazione.

Questa prospettiva di IDC fornisce un framework per una corretta valutazione della capacità dei software di Business Intelligence e Analytics di automatizzare compiti specifici e attività del processo decisionale delle aziende, alla luce dell’evoluzione di intelligenza artificiale e machine learning.

Questo white paper mostra l’impatto positivo per il business che il GDPR ha avuto sulle aziende virtuose e presenta la soluzione BooleBox di CloudItalia per l’archiviazione e la condivisione di dati personali in modo sicuro.