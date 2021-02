L’Asus ZenBook Duo 14 arriva in Italia a partire da 1799 euro

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia dello ZenBook Duo 14 (UX482), laptop a due schermi introduce l’inclinazione per lo ScreenPad Plus, un touchscreen secondario a tutta larghezza con un nuovo meccanismo che migliora la leggibilità, facilita il raffreddamento della macchina e si integra al display principale per multitasking e creatività.

Questo laptop di fascia alta, disponibile a partire da 1799 euro, è capace di garantire performance elevate grazie alla combinazione del processore Intel Core i7 di 11ma generazione con la GPU integrata Intel Iris Xe (ma c’è anche l’opzione con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450), il tutto abbinato a una RAM fino a 32 GB per rendere il lavoro cross-screen ancora più semplice. Inoltre l’SSD PCIe 3.0×4 fino a 1 TB consente di accelerare qualsiasi flusso di lavoro e di ottimizzare la produttività.

L’autonomia della batteria si spinge fino a 17 ore per non ridurre la produttività durante la giornata, mentre la funzione USB-C Easy Charge assicura una ricarica versatile sia dal caricabatteria USB-C certificato Power Delivery, sia da un qualsiasi caricabatterie USB-C standard. La certificazione Intel Evo assicura la combinazione di prestazioni premium e reattività rapida e utilizzo efficiente della batteria per creare una nuova classe di notebook.

adv

Il display senza cornici NanoEdge è PANTONE Validated per una accuratezza dei colori a livello professionale e offre la copertura al 100% dello spazio colore sRGB. È anche certificato TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, al fine di risultare confortevole da usare anche per lunghe sessioni di produttività.

Lo ScreenPad Plus inclinabile aggiunge una nuova dimensione al computing on-the-go. Questo touchscreen secondario, che ha una risoluzione di 1920×515 pixel e una luminosità di 400 nits, si inclina automaticamente verso l’alto riducendo abbagliamento e riflessi per una migliore leggibilità. Rende ancora più semplice il lavoro sul display Nanoedge principale, con infiniti modi per ottimizzare e personalizzare le schermate di lavoro. Quando il portatile è posizionato sul Duo Stand in dotazione, il display inclinato si trova ad un angolo compatibile con l’utilizzo dello stilo ASUS ed entrambi i display supportano oltre 4096 livelli di pressione.

Un’altra novità è rappresentata da Control Panel, un’app completamente personalizzabile su ScreenPad Plus che permette agli utenti di avere un controllo preciso sulle funzioni di creatività, incluse la regolazione delle dimensioni del pennello, la saturazione, l’opacità dei livelli e così via. Il Control Panel attualmente opera con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro e After Effects e la compatibilità sarà ampliata nel prossimo futuro.

Infine, l’Asus ZenBook Duo 14 mette a disposizione una coppia di porte USB-C con la più recente tecnologia Thunderbolt 4. Queste supportano Power Delivery e DisplayPort, mentre la banda passante di 40 Gbps consente agli utenti di collegare un display esterno 8K o due display UHD 4K.