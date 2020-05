Laptop ASUS ExpertBook B9: prestazioni e portabilità in salsa aziendale

ASUS ExpertBook B9 è il laptop da 14" più leggero al mondo ed è progettato per i professionisti che sono costantemente in movimento e che necessitano di prestazioni, durata e portabilità di altissimo livello.

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia al prezzo di 1899 euro del notebook ExpertBook B9 (B9450), l’ultimo nato della nuova serie ASUS ExpertBook. Con un peso record inferiore a 1 Kg e un profilo sottile di 14,9 mm, il nuovo ASUS ExpertBook B9 è il portatile aziendale più leggero al mondo. Grazie al display Full HD NanoEdge su quattro lati, il pannello da 14 pollici si inserisce in uno chassis standard per notebook da 13 pollici con un rapporto schermo/corpo del 94%, ma nonostante il form factor ridotto sono assicurate fino a 24 ore di autonomia con una carica e viene garantito un ottimo comfort grazie alla cerniera ErgoLift per una migliore esperienza di digitazione.

Al suo interno troviamo un processore Intel Core i7 di decima generazione, un SSD PCIe 3.0 x4 da 1 TB e 16 GB di RAM, oltre al Wi-Fi 6 (802.11ax) di ultima generazione. Il notebook è progettato per adattarsi a qualsiasi scenario aziendale con una gamma completa di opzioni di ingresso/uscita tra cui due porte Thunderbolt 3, due HDMI e un ASUS NumberPad 2.0 integrato nel touchpad per un rapido inserimento dei dati.

Oltre ad essere costruito per durare nel tempo grazie allo standard Military Grade, l’ExpertBook B9 prende sul serio la sicurezza, integrando un chip dedicato Trusted Platform Module 2.0 (TPM) per mantenere al sicuro i dati critici per l’azienda, mentre una telecamera IR integrata consente il login biometrico sicuro. ExpertBook B9 è anche certificato dal Project Athena di Intel, un programma di innovazione che stabilisce elevati standard di prestazioni, una determinata durata della batteria, completa dotazione di porte input-output per la connettività ed un form factor elegante.

È presente inoltre un’interfaccia Ethernet, accessibile attraverso una porta micro-HDMI fisica, sullo stesso lato, per i luoghi di lavoro che richiedono una connessione cablata o semplicemente per le situazioni in cui le connessioni di rete wireless sono più deboli. Sul lato destro, gli utenti hanno a disposizione una porta USB 3.1 Gen 2 e un jack da 3,5 mm per l’audio.

L’ASUS ExpertBook B9 include inoltre l’ultima versione del software MyASUS, che consente l’integrazione con i dispositivi mobile utilizzando l’applicazione mobile Link to MyASUS. Le nuove funzionalità includono trasferimenti di file e URL wireless per gli utenti che hanno bisogno di condividere documenti o collegamenti web tra il loro PC e i dispositivi mobile, accesso remoto ai file per visualizzare sui dispositivi mobile i documenti salvati sul notebook e infine la possibilità di operare in multitasking utilizzando le funzioni di mirroring o estensione dello schermo, che danno agli utenti una visualizzazione ausiliaria per i riferimenti incrociati e altri usi.