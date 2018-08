IFA 2018: tutti i nuovi Zenbook di Asus presentati a Berlino

A IFA 2018 Asus ha annunciato i nuovi notebook premium ultraportatili ZenBook, ZenBook Flip e ZenBook Pro dotati dei recenti processori Intel Core di ottava generazione. I nuovi prodotti presentati includono lo ZenBook 13 (UX333), lo ZenBook 14 (UX433) e lo ZenBook 15 (UX533), i laptop da 13,3, 14 e 15,6 pollici più compatti al mondo, insieme ai convertibili ultra-compatti ZenBook Flip 13 (UX362) e ZenBook Flip 15 (UX562).

Il notebook professionale ZenBook Pro 15 (UX580) è ora affiancato dal nuovo ZenBook Pro 14 (UX480). Entrambi i modelli incorporano la nuova e per certi versi rivoluzionaria tecnologia ASUS ScreenPad, recentemente aggiornata con nuove funzionalità. Sono infine stati annunciati l’ultima versione di ZenBook S (UX391FA), la cui batteria ha ora una durata massima di 20 ore, e il nuovo PC all-in-one Zen AiO 27 (Z272), caratterizzato dall’innovativo design “system-in-base”.

ZenBook 13/14/15: i laptop più compatti del mondo

ZenBook 13 (UX333), ZenBook 14 (UX433) e ZenBook 15 (UX533) introducono il nuovo display frameless ASUS NanoEdge, con cornice ultrasottile sui quattro lati per assicurare un rapporto schermo/corpo del 95% e un’esperienza di visione senza bordi. Il design ultra-compatto, che incorpora l’esclusiva cerniera ErgoLift progettata per inclinare la tastiera nella posizione di digitazione più comoda, rende questi notebook i device con l’ingombro più ridotto nella loro categoria.

ZenBook 13 e 14 includono anche l’esclusivo NumberPad, un innovativo tastierino numerico illuminato a LED e integrato nel touchpad. I nuovi modelli presentano una ricca gamma di componenti ad alte prestazioni come i più recenti processori quad-core Intel Core i7 di ottava generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q.

ZenBook Flip 13/15: più ridotti che mai

ZenBook Flip 13 (UX362) e ZenBook Flip 15 (UX562) sono notebook convertibili da 13,3 e 15,6 pollici, del 10% più sottili rispetto ai modelli precedenti. Presentano un display NanoEdge frameless sui quattro lati con un rapporto schermo-corpo pari al 90% che rende lo chassis ancora più compatto, mentre la speciale cerniera ErgoLift a 360° solleva e inclina la tastiera per una posizione di digitazione più comoda.

Entrambi i modelli offrono un rapido riconoscimento facciale con Windows Hello, e ZenBook Flip 13 (UX362) dispone anche del sorprendente touchpad NumberPad con duplice funzionalità. Entrambi i modelli sono alimentati dai nuovi processori Intel Core i7 di ottava generazione con Wi-Fi Gigabit integrato per Intel Wireless-AC 9560.

ZenBook Flip 15 (UX562) integra, inoltre, una scheda grafica NVIDIA GTX 1050 Max-Q ad alte prestazioni e un display PANTONE Validated per la riproduzione accurata dei colori (valore Delta-E inferiore a 2 nella versione con display 4K UHD e inferiore a 3 in quella con display FHD). Entrambi i modelli incorporano anche una fotocamera frontale progettata specificatamente per l’uso di applicazioni mixed-reality, per consentire agli utenti di interagire con gli oggetti virtuali 3D nel mondo fisico. ZenBook Flip 13 e 15 rispondono, inoltre, ai rigorosi standard MIL-STD-810G di livello militare, per una maggiore resistenza e duratura.

ZenBook Pro 14 (UX480): a tutto ScreenPad

ZenBook Pro 14 (UX480) è un’alternativa portatile allo ZenBook Pro 15 (UX580) da 15,6 pollici visto che entrambi sono dotati dello ScreenPad, un’innovazione Asus che rivoluziona il modo in cui gli utenti lavorano e interagiscono con il notebook. ZenBook Pro 14 è alimentato dal più recente processore Intel Core i7-8565U di ottava generazione con tecnologia Wi-Fi Gigabit integrata e scheda grafica separata NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q. Il corpo interamente in alluminio è dotato di cerniera ErgoLift e le sue dimensioni ultra-compatte sono garantite da un cornice ultra-sottile che, insieme al display FHD NanoEdge da 14 pollici, offre un’esperienza di visione ampia e immersiva.

ScreenPad evoluto: introduzione di nuove funzionalità

È ora disponibile una ricca gamma di app nuove e aggiornate pensate per il rivoluzionario ScreenPad, il touchpad intelligente presente solo su ZenBook Pro 15 (UX580) e ZenBook Pro 14 (UX480). Le nuove app (come ad esempio Adobe Sign, Handwriting e SpeechTyper) arricchiscono lo ScreenPad di nuove funzionalità. La rinnovata app ASUS Sync rende quanto mai semplice integrare lo smartphone con ZenBook Pro, mentre la modalità Extender trasforma lo ScreenPad in un secondo display Windows per una produttività a doppio schermo.

ZenBook S (UX391FA): 20 ore di durata della batteria

ZenBook S (UX391FA) è un notebook premium ultraportatile da 13,3 pollici con sistema operativo Windows 10 ora aggiornato con componenti per il risparmio energetico che consentono una durata della batteria di 20 ore, cui si affiancano i più recenti processori Intel Core di ottava generazione. Questi nuovi miglioramenti rendono ZenBook S una scelta ancora più convincente per gli utenti in continuo movimento, offrendo facile portabilità e un’estrema resistenza grazie al rispetto dei rigorosi standard MIL-STD-810G di livello militare.

Zen AiO 27 (Z272): Visualizza il potere creativo

Progettato per i professionisti grafici e content creator, il desktop all in one Zen AiO 27 (Z272) presenta un nuovo design che ospita tutti i componenti del sistema nella base, anziché sul retro del display. Questo nuovo approccio migliora il raffreddamento, agevola l’aggiornamento e consente di ridurre le dimensioni dell’alloggiamento dello schermo. Le specifiche includono un processore Intel Core i7 di ottava generazione e la scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050, cui si aggiunge il caricatore wireless Qi integrato nella base per la rapida ricarica di dispositivi mobile. Zen AiO 27 è dotato di un display 4K UHD NanoEdge PANTONE Validated da 27 pollici con una gamma cromatica sRGB del 100% e un valore di accuratezza Delta-E inferiore a 3,0.