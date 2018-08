IFA 2018: Acer svela i nuovi notebook Swift 3 e Swift 5

By Francesco Destri

Nuovi processori Intel Core di ottava generazione, dimensioni per tutte le esigenze, pesi ridotti e spessori minimi. Ecco i nuovi Acer Swift 3 e Swift 5.

Nel corso dell’evento a IFA 2018 Acer ha annunciato la disponibilità di Swift 5 (SF515-51T), il notebook da 15 pollici più leggero al mondo (990 grammi). Il nuovo Swift 5 è spinto dai più recenti processori Intel Core i7-8565U e Core i5-8265U di ottava generazione di cui abbiamo già parlato qui, che offrono fino a 10 ore di durata della batteria e prestazioni di gran lunga superiori a quelle assicurate dalla precedente generazione di processori Intel Core per ultrabook

Il design di Swift 5 è caratterizzato da una scocca inferiore e posteriore realizzate in lega di magnesio-litio per mantenere al minimo lo spessore totale pur garantendo alla struttura un’elevata resistenza. Lo chassis sottile misura solo 15,9 millimetri e lascia spazio a un lettore di impronte digitali con supporto a Windows Hello, affinché i clienti possano accedere ai propri account più velocemente e mantenere il loro dispositivo più sicuro.

A complemento dei veloci processori Intel Core, Acer Swift 5 vanta fino a 16 GB di DDR4 SDRAM e fino a un TB di memoria su SSD NVMe PCIe. Il touchscreen IPS Full HD di Swift 5 è caratterizzato da cornici ultra-sottili che misurano appena 5,77 millimetri e offrono un rapporto schermo-superficie dell’87,6%. Acer BluelightShield riduce le emissioni di luce blu durante la visione notturna, mentre la tecnologia Acer Color Intelligence regola dinamicamente la gamma e la saturazione delle immagini in tempo reale per riprodurre foto e video dal colore e dalla luminosità sempre ottimali.

Non manca la connettività Wi-Fi veloce e affidabile grazie al ricevitore Gigabit wireless 2×2 802.11ac e le porte di comunicazione sono diverse, tra una USB 3.1 Type-C Gen-2, che offre trasferimenti dati da 10 Gbps e che supporta l’erogazione di corrente e la comunicazione con display esterni, due porte USB 3.1 Type-A e un’uscita HDMI.

Acer ha inoltre aggiornato l’ultra-portatile da 14 pollici Swift 5 (SF514-53T) con i più recenti processori Intel Core i7-8565U e Intel Core i5-8265U e una durata della batteria che arriva fino a 8 ore. Dotato di un display Full HD da 14 pollici, lo Swift 5 (SF514-53T) pesa solo 970 grammi e ne misura in spessore solo 14,9 mm. Il design è simile a quello del modello da 15.6 pollici che è sia ultra-leggero che robusto, realizzato con una scocca in lega di magnesio-litio e poggiapolsi in lega di magnesio-alluminio.

Spazio anche alla famiglia di notebook Swift 3, aggiornata per includere nuovi modelli con display da 13,3 pollici e 14 pollici dalle cornici più sottili, dotati di eleganti scocche in alluminio che si aprono a 180 gradi e delle ultime tecnologie in termini di prestazioni e connettività.

Acer Swift 3 (SF313-51) è un notebook con display Full HD 1920×1080 da 13,3 pollici e un’opzione per 4G LTE integrati in un design superleggero da 1,3 Kg e da soli 15,9 millimetri di spessore. Basato su processori Intel Core, il notebook offre fino a 13 ore di autonomia, fino a 8 GB di RAM DDR4 e fino a 512 GB di SSD NVMe PCIe.

Lo Swift 3 da 14’’ pesa invece 1,4 kg, ha uno spessore di 14,9 millimetri e cornici laterali ultrasottili da 6,1 millimetri. Basato sui processori Intel Core i7-8565U/i5-8265U/i3-8145U di ultima generazione e su RAM DDR4 fino a 8 GB e SSD PCIe NVMe fino a 512 GB, il sistema assicura un’autonomia di 12 ore e integra una GPU GeForce MX150 opzionale. Lo Swift 3 SF314-56 offre le stesse possibilità in termini di display, processore e grafica Full HD da 14 pollici di Swift 3, ma all’interno di una scocca leggermente più grande che fa spazio a un disco rigido dedicato agli utenti che desiderano un’abbondante riserva per lo storage dei dati.

Acer Swift 5 con display da 15 pollici sarà disponibile in Italia a novembre a partire da 1099 euro, mentre la versione da 14 pollici arriverà nel primo trimestre del 2019 partire da 999 euro. Acer Swift 3 con display da 13 pollici si potrà acquistare da ottobre a partire da 999 euro, mentre per il modello da 14’’ bisognerà attendere gennaio 2019 con prezzi a partire da 849 euro.